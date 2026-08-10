Reprodução/Instagra/patriciaramos Patrícia Ramos

A influenciadora Patrícia Ramos, 26 anos, usou suas redes sociais neste último final de semana para rebater alguns comentários após revelar a compra de uma mansão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A apresentadora se mostrou indignada com os questionamentos envolvendo a origem de seu dinheiro.

Ainda sem acreditar na situação, a influenciadora contou que viu as mensagens depois de portais e páginas de celebridades compartilharem sua nova conquista. Ao comentar sobre o assunto, a famosa destacou que esse tipo de reação é recorrente quando ela compartilha algumas de suas vitórias pessoais.

Essa semana compartilhei com vocês minha nova casa própria. Vários portais de noticiais e páginas de fofoca compartilharam me parabenizando, mas aí tem uns comentários. Sempre tem um ou outro questionando de onde vem meu dinheiro (...) É engraçado como nossas conquistas, ainda mais para nós mulheres e ainda mais se tiver a minha cor, sempre são colocadas a prova. Até quando farão esses questionamentos Patrícia Ramos.





Patrícia Ramos comemorou a compra na quinta-feira (6) e mostrou imagens da casa, que está passando por reformas.

"Jesus é muito bom e o Espírito Santo é nosso melhor amigo. Estou de casa nova! Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei estar desfrutando tanto das bênçãos que Deus tem me proporcionado. Obrigada a todos que acreditam em mim, e que torcem pra eu continuar VIVA!", declarou.

Reprodução/Instagra/patriciaramos Mansão de Patrícia Ramos

Mansão de Patrícia Ramos

Conforme o que foi dito pela própria, a residência possui 280 m², quatro suítes e espaço gourmet, além de piscina e uma sala ampla. Muito focada no mundo fitness, a apresentadora explicou que o espaço também terá uma academia particular e falou sobre a aparência da casa ao mostrar as fotos.

Reprodução/Instagra/patriciaramos Mansão de Patrícia Ramos

Assim como outras mansões, a entrada do novo endereço da apresentadora da TV Globo impressiona pela fachada luxuosa e pelo design contemporâneo. Além disso, o acesso principal que leva à residência é feito por um caminho de placas cimentícias brancas, o que garante uma visão especial.

Feliz ao compartilhar alguns detalhes do imóvel, Patrícia disse que o local ainda passará por alguns ajustes e reformas, para que fique do jeito que ela tanto sonhou. Nas imagens postadas por ela, é possível ver baldes de tinta, andaimes em alguns ambientes, vidraçaria e móveis planejados em outros.

Reprodução/Instagra/patriciaramos Mansão de Patrícia Ramos

Por fim, ainda que o valor oficial do imóvel não tenha sido divulgado, é possível ver, nas redes sociais da Imobiliária Oceano Real Estate, que a mansão está avaliada em cerca de R$ 4,5 milhões.



