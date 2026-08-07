Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira surge de lingerie em bastidores de campanha publicitária.

Paolla Oliveira, de 44 anos, encantou os seguidores nesta sexta-feira (7) ao compartilhar os bastidores de diversos ensaios fotográficos para campanhas de lingerie. Nas gravações, a atriz surgiu sensual, posando vestida com diferentes conjuntos de calcinha e sutiã.

#PaollaOliveira ♬ som original - iG @portal_ig Paolla Oliveira, de 44 anos, encantou os seguidores nesta sexta-feira (7) ao compartilhar os bastidores de diversos ensaios fotográficos para campanhas de lingerie. Nas gravações, a atriz surgiu sensual, posando vestida com diferentes conjuntos de calcinha e sutiã. Crédito: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal #iG





Nos comentários da publicação, seguidores da atriz se derreteram: "Que mulher, senhoras e senhores", escreveu um. "Sendo que você é miragem em qualquer momento do dia. Linda, deusa!!!", disse outro. "Que mulher maravilhosa", elogiou um terceiro fã da artista.





Paolla Oliveira fica impressionada com cena de novela

Nesta quinta-feira (6), Paolla Oliveira compartilhou um momento especial com os seus mais de 38 milhões de seguidores no Instagram. Por meio dos Stories, a atriz mostrou que estava assistindo a um capítulo da reprise da novela “Além do Tempo”(2015), que está sendo exibida na faixa Edição Especial, da Globo.

Na trama, a atriz interpretou Melissa, a grande vilã do folhetim. “Gente, como é bom relembrar. Estava assistindo com outras pessoas e ficou todo mundo assim, suspensão… bom, né? Tem muita coisa que eu não lembrava. Estou assistindo agora de espectadora, olha que beleza”, começou.

A cena que a artista acompanhou nos Stories foi a icônica morte da vilã, que marca o final da primeira fase da novela.

Reprodução/Instagram/Fabio Rocha/TV Globo Paolla Oliveira como Melissa em "Além do Tempo".





Na sequência, Paolla agradeceu a todos os fãs que estão prestigiando seus trabalhos exibidos pela Globo atualmente. Vale destacar que, além da reprise de “Além do Tempo”, a atriz também está no ar na programação da emissora carioca com a série “Justiça”(2016), bem como com a reprise da novela “O Profeta”(2006).“Queria agradecer vocês e todos os comentários maravilhosos”, disse a atriz.





Paolla Oliveira faz alerta sobre deepfakes pornográficos

Paolla Oliveira deu o que falar neste domingo (4) ao revelar que tem sido alvo recorrente de montagens feitas com inteligência artificial (IA) e denunciou a circulação de vídeos falsos com conteúdo pornográfico usando sua identidade.

Em entrevista ao "Fantástico", da Globo, a atriz contou que criminosos frequentemente utilizam seu rosto em conteúdos com teor sexua l, jamais feitos por ela. "Tem fotos minhas na internet que eu nunca tirei, vídeos meus falando coisas que eu nunca disse, corpo circulando por aí com rosto em cima que não é o meu", disse a artista.

Essa não é a primeira vez que Paolla Oliveira alerta seus fãs sobre o assunto. No final de junho, ela já havia comentado sobre as fotos e vídeos manipulados com sua imagem que circulam na internet.

Na ocasião, ela reforçou que essas mídias foram criadas com o uso de inteligência artificial e que, segundo um levantamento do NetLab, laboratório da UFRJ especializado em estudos sobre internet, foram identificados 198 anúncios enganosos utilizando a imagem dela em pouco mais de três meses.