Reprodução Instagram Carolina Dieckmmann renova o bronzeado de biquíni e exibe shape definido

Carolina Dieckmmann, de 47 anos, aproveitou o último domingo (9) para relaxar e renovar o bronzeado. A atriz compartilhou nos Stories do Instagram alguns registros do momento de descanso, nos quais aparece de biquíni marrom, em clima descontraído.

Em uma das imagens, Carolina surge deitada em uma espreguiçadeira na área externa de sua casa, acompanhada pelo gato de estimação. Em outro registro, a artista aparece dentro de uma sauna, exibindo o shape definido e curtindo o momento de tranquilidade. Na legenda, ela escreveu apenas: "Sauninha".

Desabafo sobre a infância

Os registros de Carolina foram publicados pouco depois de a atriz compartilhar um relato pessoal durante o programa "Saia Justa", do GNT. Na ocasião, ela relembrou um período delicado da infância relacionado ao consumo excessivo de álcool por parte da mãe, Maíra Dieckmmann.

O assunto veio à tona durante uma conversa sobre "(Des)controle", filme em que Carolina interpreta uma escritora que volta a beber depois de um longo período de sobriedade. Ao receber o convite para viver a personagem, a atriz afirmou ter reconhecido nela situações que remetiam às próprias lembranças familiares.

"Eu vi a minha mãe beber durante um período da vida dela. Quando eu fui chamada para fazer, eu falei: 'Eu já vi essa mulher. Eu sei quem é essa mulher'", contou.

Reprodução Instagram Carolina Dieckmmann com a mãe

Carolina também recordou a insegurança que sentia na infância ao perceber mudanças no comportamento da mãe . "Eu fui essa criança que entra no banco de trás do carro e não sabe se vai chegar, porque sabe que tem alguma coisa estranha com a sua mãe. Ela está falando de um jeito esquisito", relembrou.

Experiência no cinema

As gravações de "(Des)controle" aconteceram após a morte de Maíra, em agosto de 2019. Segundo Carolina, o trabalho também contribuiu para que ela pudesse olhar para a própria mãe por uma perspectiva diferente.



