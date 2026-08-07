Reprodução/Internet Virginia Fonseca pode perder compromisso devido a mau tempo no Rio.

Virginia Fonseca, de 27 anos, pode perder um compromisso profissional nesta sexta-feira (7) devido ao mau tempo no Rio de Janeiro. A influenciadora se preparava para viajar à capital carioca, onde participaria da Noite dos Enredos com a Grande Rio, mas informou que o voo pode não acontecer.

“Eu ia pro Rio de Janeiro agora. O Nicolas tá até lá, acho que me esperando já, ou tá indo. Mas eu ia pro Rio para a Noite dos Enredos, que vai ter. Estava super empolgada”, começou a loira.

Na sequência, Virginia explicou que estava adiantando os preparativos para participar do evento. No entanto, os alertas emitidos pela prefeitura do Rio de Janeiro deixaram a equipe apreensiva com a viagem. “Lá no Rio parece que está tendo muito vento, muita chuva, não sei”, disse.

Segundo ela, diante das condições climáticas, os pilotos de seu jatinho particular avaliaram a situação e não se sentiram seguros para partir em direção à Cidade Maravilhosa. Por essa razão, a influenciadora explicou que não tem certeza se conseguirá participar da ocasião.

“A Prefeitura soltou dois alertas, então a gente tá com medo. Os pilotos não estão muito seguros para decolar no Rio. Mas vamos ver. Vou avisando vocês aqui, qualquer coisa que mudar, tá bom?”, completou.

A Noite dos Enredos acontece a partir das 19h, na Cidade do Samba. Este evento seria o primeiro compromisso oficial de Virginia como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2027.





Virginia parabeniza Vini Jr. pela renovação com o Real Madrid

Vini Jr. deixou o mundo do futebol em alerta ao apagar todas as suas publicações no Instagram nesta quarta-feira (5). A atitude do jogador antecedeu uma novidade importante: a renovação do contrato do jogador com o Real Madrid, anunciado nesta quinta-feira (6).







Por meio de uma postagem na rede social, o atacante compartilhou a notícia com os mais de 64 milhões de seguidores. Nos comentários da publicação, Virginia Fonseca parabenizou o amado. "Todo sucesso do mundo para você, amor!!", escreveu a loira.

A mensagem da influenciadora foi publicada pouco depois do anúncio e, poucas horas depois, já contava com 35 mil curtidas e 700 respostas.