A cantora Pocah surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (17) ao revelar seu novo visual nas redes sociais.
A cantora surgiu com box braids acompanhadas de cachos soltos e não escondeu a empolgação com a mudança.
Na legenda da publicação, ela brincou com a novidade: “Muito enjoada nessa nova skin 💅”. Em poucos minutos, a foto já havia mobilizado fãs e admiradores, que encheram os comentários de elogios.
“Mais linda do mundooo”, escreveu um seguidor. “Achava que era impossível ficar mais linda do que já é”, disse outro. Também não faltaram mensagens como “perfeita” e “maravilhosa”.
Carreira
Pocah iniciou a carreira artística ainda na adolescência, sob o nome de MC Pocahontas. Foi nesse período que ganhou projeção no funk, em 2012, ao lançar o hit “Mulher do Poder”, quando tinha apenas 18 anos.
Anos depois, já assinando apenas Pocah, consolidou-se no cenário musical com sucessos como “Perdendo a Linha”, “Não Sou Obrigada” e “Bandida”, além de colaborações com artistas como MC Mirella, Dani Russo, Naiara Azevedo e Jerry Smith.
Em 2021, a cantora ampliou sua popularidade ao integrar o grupo Camarote do Big Brother Brasil. Chegou até a reta final do reality da Globo e foi eliminada na quinta colocação.