Divulgação Daniel Del Sarto

Depois de mais de 20 anos de carreira na televisão, no cinema e no teatro, Daniel Del Sarto vive uma fase de plena conexão com o palco.

Conhecido por trabalhos em produções como Sandy & Júnior, Malhação, Kubanacan, Insensato Coração, Pecado Mortal e Cúmplices de um Resgate, o ator e cantor percorre o Brasil com o espetáculo Anos 80 – Uma Experiência PLOC, uma montagem que une música, teatro, humor e memória afetiva em uma homenagem à década que marcou gerações.

O show cumpre temporada de 4 a 20 de setembro, no Teatro Eduardo Kraichete, em Niterói.

As apresentações acontecem às sextas-feiras, às 20h30, e aos sábados e domingos, às 20h.

Criado, escrito e dirigido por Daniel Del Sarto em parceria com o jornalista Luciano Vianna, idealizador da Festa PLOC — considerada a maior celebração retrô da América Latina —, o espetáculo estreou em 2022 e desde então vem conquistando plateias por diferentes cidades do país.

Mais do que revisitar grandes sucessos da música nacional e internacional, a montagem convida o público a embarcar em uma viagem pelas lembranças, costumes e transformações culturais dos anos 1980.

No palco, Daniel interpreta clássicos que marcaram uma geração, acompanhado por uma banda ao vivo, em uma narrativa que mistura histórias, projeções, humor e interação com a plateia.

O resultado é uma experiência que desperta emoções e faz do público parte do espetáculo.

“Os anos 80 representam muito mais do que uma década. Eles guardam lembranças, encontros e emoções que continuam vivas na memória das pessoas. Ver o público cantar, rir e se emocionar junto é o que faz esse espetáculo ser tão especial”, afirma o artista.

Com uma carreira iniciada na televisão em 2001, Daniel Del Sarto construiu uma trajetória marcada pela versatilidade.

Atuou em novelas, séries, humorísticos e filmes, além de participar de mais de 20 montagens teatrais.

Nos últimos anos, no entanto, encontrou nos palcos um espaço para unir duas de suas maiores paixões: a atuação e a música.

Em Anos 80 – Uma Experiência PLOC, essa união ganha força ao transformar um show musical em uma experiência teatral, conduzida por um artista que conhece a linguagem da interpretação e faz da memória afetiva o principal elo com o público.

Com apresentações pelo Brasil, Daniel Del Sarto segue reafirmando sua vocação para os palcos, levando ao público um espetáculo que celebra a música, o humor e a nostalgia de uma das décadas mais marcantes da cultura pop.