Pocah denunciou nas redes que ouviu o xingamento“baranga” vindo de um policial civil enquanto atravessava a rua na quarta-feira (26). A artista registrou o momento em vídeo e afirmou que o episódio revela desrespeito contra mulheres, o que motivou a abertura de uma apuração pela Corregedoria da Polícia Civil.
Nesta sexta-feira (28), Pocah publicou um post em que ressignificou o termo. No texto, ela exibiu a definição de “baranga”: “Mulher feia, de baixa qualidade, de pouco ou valor nenhum”.
Em seguida, rebateu a ofensa. “Insultar mulheres nunca foi e nunca será aceitável. Por isso, hoje eu digo: se ser uma mulher foda é ser baranga, eu sou com muito orgulho! VIVA AS BARANGAS!”.
A cantora compartilhou fotos e vídeos da carreira para mostrar as conquistas e trajetória. Ela incluiu registros de eventos como uma palestra na Rio Innovation 2025 e uma apresentação no Rock in Rio.
Pocah também mostrou a dedicação à música ao longo de uma década e meia. “São 15 anos de uma carreira linda e uma história que exigiu muita garra e perseverança dessa ‘baranga’ que trabalhou e trabalha muito para construir e manter.”.
Nas redes, diversas mensagens de apoio foram publicadas após o episódio. “Gente, que absurdo”, escreveu um seguidor. “Denuncia”, incentivou outro.
Entenda o caso
A cantora apareceu nos stories saudando seguidores antes de um ensaio. Ela atravessava a rua quando um carro da Polícia Civil se aproximou. A câmera registrou o veículo reduzindo a velocidade e, em seguida, uma voz gritando: “Baranga!”.
Pocah disse como estava após ouvir o ataque. “Gente, a polícia me chamou de baranga! O carro da polícia me chamou de baranga. Gente, o Brasil... como explicar o Brasil? Um policial me chamou de baranga, e eu gravei!”, disse nos stories.
No story seguinte, ela reforçou o constrangimento. “Famoso rindo de nervoso no storie anterior. Eu não gosto de generalizar, mas muito triste ver quem era pra proteger vir atacar gratuitamente uma mulher no qual não fez absolutamente nada! Depois vão falar que é mimimi... que vergonha!”.