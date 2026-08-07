Divulgação Jéssica Mueller

Da ginástica artística de alto rendimento aos realities de maior audiência da televisão brasileira, a trajetória de Jéssica Mueller é marcada pela disciplina, resiliência e capacidade de se reinventar.

Natural de Blumenau (SC), a personal trainer, palestrante, influenciadora digital e empreendedora consolidou sua carreira transformando a experiência adquirida no esporte e na televisão em um trabalho voltado à promoção da saúde, do desenvolvimento pessoal e da alta performance.

Graduada e pós-graduada em Educação Física, Jéssica iniciou sua trajetória como atleta da Federação Catarinense de Ginástica Artística.

Ao longo da carreira, conquistou mais de 90 medalhas, a maioria de ouro, além do Troféu Destaque do Ano em 2005.

A carreira esportiva foi interrompida em 2007, após uma lesão que exigiu cirurgia, mas o fim das competições abriu espaço para uma nova atuação profissional.

O reconhecimento nacional veio em 2018, quando participou do Big Brother Brasil, chegando ao sexto lugar.

Três anos depois, voltou à televisão no No Limite, alcançando a quinta colocação.

Durante os programas, chamou atenção pela resistência física, equilíbrio emocional e pela frase “Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai”, que se tornou um dos bordões mais lembrados do BBB 18.

Após a exposição nacional, Jéssica direcionou sua carreira para o universo fitness, desenvolvendo programas de assessoria online personalizados e ampliando sua presença nas redes sociais, onde reúne cerca de 1,3 milhão de seguidores no Instagram.

Hoje, compartilha conteúdos sobre treinamento, hábitos saudáveis, qualidade de vida, disciplina e desenvolvimento pessoal.

Além da atuação como personal trainer, ela também ministra palestras sobre performance, constância e mentalidade voltada para resultados.

Nos encontros, utiliza sua própria história para abordar temas como superação, liderança, disciplina e adaptação às mudanças, conectando experiências vividas no esporte e na televisão com desafios enfrentados no ambiente profissional e pessoal.

Outro braço de sua atuação é o mercado de influência digital.

Jéssica representa marcas ligadas aos segmentos de saúde, bem-estar, esporte e qualidade de vida, priorizando parcerias alinhadas aos seus valores e ao estilo de vida que compartilha com seu público.

Divulgação Jéssica Mueller





Recentemente, a influenciadora também passou a dividir nas redes sociais aspectos da vida familiar após o casamento com o médico e gestor hospitalar Leonardo Rodrigues da Silva.

Vivendo em Blumenau, ela relata a experiência da madrastidade e a importância do equilíbrio entre carreira, família e desenvolvimento pessoal.

Para Jéssica Mueller, a alta performance vai além dos resultados físicos.

“A disciplina é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. O esporte me ensinou que consistência gera resultados, e é isso que procuro transmitir todos os dias para quem acompanha meu trabalho”, afirma.

Com uma trajetória que une esporte, televisão, empreendedorismo e influência digital, Jéssica segue ampliando sua atuação como uma das principais vozes do universo fitness brasileiro, utilizando sua experiência para incentivar hábitos saudáveis e uma mentalidade voltada ao crescimento contínuo.