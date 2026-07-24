Fagner Vilela - iG Pocah revela detalhes da queda de palco em show: "Foi um susto"





Pocah passou por momentos de tensão recentemente após a queda de uma estrutura durante sua apresentação no festival "Todo Mundo no Rancho", em Contagem, Minas Gerais. Apesar do susto, a cantora de 31 anos tranquilizou os fãs ao afirmar que ninguém ficou ferido. Em entrevista ao iG, durante a gravação audiovisual de "Fragmentos: A Experiência", projeto de Ludmilla, no Rio de Janeiro, a artista relembrou o episódio e falou sobre os próximos passos da carreira.

"Foi um susto", resumiu Pocah ao comentar o acidente. Segundo a cantora, a estrutura que cedeu não fazia parte do palco principal do seu show, mas havia sido montada anteriormente para outra apresentação do festival.

"Eu estava fazendo um show em Contagem e a galera fala que o palco quebrou. É porque aquela era uma estrutura para uma outra apresentação, de uma outra banda anteriormente. Eu não sei o que de fato aconteceu. Eram oito pessoas que estavam pulando lá, dançando, fazendo um mega show, e aí caiu", Pocah





Mesmo após o incidente, Pocah retornou ao palco assim que teve certeza de que todos os envolvidos estavam bem. No entanto, a apresentação precisou ser interrompida pouco tempo depois por problemas técnicos.

"O importante é que ninguém se machucou. Então, eu ainda voltei para o palco. Depois que eu vi que todo mundo estava bem, eu voltei. E aí acabou a luz, gente. Acabou o som, acabou tudo. Loucura. Eu falei: 'Vou entender que é só até aqui mesmo'", brincou.

A cantora Pocah conversou com o iG nesta última quinta-feira (23) e falou sobre o susto que viveu recentemente após a queda de um palco durante uma apresentação em Contagem, Minas Gerais. pic.twitter.com/Zgu5VjKoV9 — iG (@iG) July 24, 2026





Novos lançamentos a caminho

Se o momento foi de tensão no palco, a vida profissional da cantora segue em alta. Pocah revelou que acaba de lançar a música "Tatuagem", parceria com Diego Martins e MC GW, que chegou acompanhada de videoclipe e coreografia oficial.

"Eu acabei de lançar uma música nova, que é com o Diego Martins, meu amigo, e o MC GW também. A música se chama 'Tatuagem'. Tem clipe, tem coreografia, tem tudo. Confiram", convidou.





A artista também contou que assinou recentemente com um novo escritório e prometeu uma série de novidades para os próximos meses.

"A nossa agenda está bombando e também estão vindo muitos lançamentos e novos projetos. Vocês podem aguardar e me cobrar, porque vem coisa bem legal aí. Estou bem animada", afirmou.

Reprodução/Instagram Pocah





Pocah atriz?

Além da música, Pocah não esconde o interesse em explorar outros caminhos artísticos. Questionada sobre a possibilidade de investir na atuação, a cantora revelou que esse é um desejo antigo.

"Já verbalizei isso algumas vezes. Tenho muita vontade, mas nesse momento eu não sei como seria", contou.

A cantora, inclusive, revelou que já deu os primeiros passos no audiovisual e participou recentemente de um filme que ainda não foi lançado. "Eu até participei de um filme recentemente. Ainda não lançou. Mas eu acho fantástico atuar, a dramaturgia. Super me vejo nisso. Quem sabe?", concluiu.



