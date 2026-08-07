Reprodução/TV Globo Anitta na Ana Maria Braga

A cantora Anitta, foi a grande convidada de Ana Maria Braga na manhã desta sexta-feira (7). A diva pop do Brasil falou sobre o lançamento do álbum Equilibrium, sucesso em todo o país.

A cantora ressaltou que, para compor o álbum Equilibrium, teve que voltar às raízes de sua história. Anitta explicou que, na correria da vida, não estava se sentindo realizada e, por isso, precisou passar por um processo de autoconhecimento. Segundo ela, devido à rotina intensa, começou a ficar doente.

"Então, eu fiz esse álbum quando passei por muitos processos de autoconhecimento para transformar algo em mim. Eu estava muito ansiosa, com dificuldade de parar; tinha muitas válvulas de escape na vida. Eu nunca consegui não trabalhar, era muito difícil. Comecei a ficar muito doente com isso", pontuou a artista internacional sobre o tema.

Mudança de vida

Reprodução/TV Globo Anitta na Ana Maria Braga





Ela contou também que, quando ficava sozinha, sentia-se incompleta e solitária. Ao começar a participar de retiros espirituais, passou a se sentir melhor.

"Eu tenho os momentos para isso, é o que eu vou planejar para você. E eu não me sentia plena; se eu estivesse no silêncio, quietinha, não ficava bem. Aí eu comecei a viajar, fazer retiro. Quando me senti bem, quero viver isso", ressaltou.





A artista pontuou que, com ajuda de terapeutas e psicólogos, passa um tempo sem contato com a internet, num lugar sem energia elétrica, para se reciclar.

"Fico no mato, sem energia elétrica, fico fazendo terapia, olhando as minhas sombras. Com ajuda de terapeutas, psicólogos, são só cinco dias. É só para se entender. E aí vai te ajudando a encontrar esse eixo", disse.

Continuo adorando rebolar, sair, fazer isso por estar bem, não como escape. Anitta





Equilibrium

Reprodução/TV Globo Anitta na Ana Maria Braga





O projeto Equilibrium (Equilibrivm), de Anitta, é um projeto dividido em duas partes, lançado em 2026. A obra traz uma mudança de paradigma na carreira da cantora, que une música pop com uma forte reflexão sobre a espiritualidade.

O primeiro lançamento ocorreu em 1.º de abril e contou com foco nos temas brasileiros, misturados com muito autoconhecimento e parceria. O segundo traz o lado místico com 17 faixas, com a presença de grandes nomes da MPB, como Maria Bethânia, Alceu Valença, Mart'nália e MC Tha.