Divulgação Johnny Saad

Se o leitor ou leitora localizar onde fica a sala da presidência da TV Band, pode ficar do lado de fora da janela do presidente Johnny Saad, porque ele está jogando dinheiro pela janela.

Johnny mandou fazer novos estúdios para a TV Band News, que dá 0,1 de Ibope.

Uai, para que novos estúdios para uma emissora que é quase igual ao vento?

Ele ainda criou um cargo para dar de presente ao jornalista Marco Antonio Sabino, como se isso fosse dar Ibope.

E não vai dar, porque Sabino não tem ideia do que fazer para dar Ibope ali.

Então fica Johnny de um lado, sem saber o que é uma TV, e Sabino de outro, fazendo papel de comandante de uma emissora que dá 0,1 de Ibope.

Um estúdio sem reforma, de 3 por 4 metros, seria mais que suficiente para gerar alguma coisa, com câmeras fixas.

Não precisa ser novo nem reformado. Basta caberem os três personagens de cada programa.





A AllTV, que é uma TV web, tinha estúdio deste tamanho, programação direta e ganhou o Prêmio Esso de Jornalismo.

O que vale em uma TV é o conteúdo, e não o cenário nem o estúdio.

Mas o presidente da TV Band, que mantém a TV Band em quarto lugar de Ibope há 26 anos, acredita em cenário.

Quando contratou Cátia Fonseca para fazer o programa da tarde, Johnny fez questão de cuidar pessoalmente do cenário da atração. E foi o Ibope pífio que todos viram.

Aliás, o melhor Ibope da TV Band nem cenário bonito tem, que é o fim da tarde do Datena Filho.