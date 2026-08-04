Reprodução/Instagram/Fabio Rocha/TV Globo Paolla Oliveira como Melissa em "Além do Tempo".

Paolla Oliveira, de 43 anos, usou as redes sociais para demonstrar todo o seu carinho por uma personagem marcante de sua carreira: Melissa, a grande vilã da novela “Além do Tempo” (2015), da Globo. Nesta segunda-feira (3), a atriz relembrou o papel no folhetim que, atualmente, está sendo reprisado na faixa Edição Especial, durante as tardes da emissora carioca.

Nos Stories do Instagram, Paolla compartilhou uma postagem publicada pelo perfil oficial da Globo, que repercutiu a icônica cena em que Melissa é abandonada no altar por Felipe (Rafael Cardoso), que foge à cavalo com Lívia (Alinne Moraes). Na legenda da publicação, a atriz destacou a saudade que sente da vilã: “Melissa e suas confusões. Saudade dela”.

Na sequência, a artista chamou a atenção dos seguidores para a segunda fase da novela, que deve começar no capítulo que será exibido no dia 8 de agosto. “Que venha a segunda fase”, completou a Paolla.







Segunda fase de "Além do Tempo"

Após a fuga do casamento, Lívia e Felipe morrem em um grave acidente de carruagem em um penhasco. Na segunda fase, que se passa cerca de 150 anos depois, o casal reencarna e volta a se reencontrar, tendo uma nova oportunidade de viver esse amor proibido.







Mas nem tudo são flores na trajetória dos pombinhos, já que Melissa também reencarna e retorna à vida do casal, disposta a colocar um fim no romance e com a mesma gana de ficar com o mocinho.

Paolla Oliveira faz alerta sobre deepfakes pornográficos

Paolla Oliveira deu o que falar neste domingo (4) ao revelar que tem sido alvo recorrente de montagens feitas com inteligência artificial (IA) e denunciou a circulação de vídeos falsos com conteúdo pornográfico usando sua identidade.

Em entrevista ao "Fantástico", da Globo, a atriz contou que criminosos frequentemente utilizam seu rosto em conteúdos com teor sexual, jamais feitos por ela. "Tem fotos minhas na internet que eu nunca tirei, vídeos meus falando coisas que eu nunca disse, corpo circulando por aí com rosto em cima que não é o meu", disse a artista.

Essa não é a primeira vez que Paolla Oliveira alerta seus fãs sobre o assunto. No final de junho, ela já havia comentado sobre as fotos e vídeos manipulados com sua imagemque circulam na internet.

Na ocasião, ela reforçou que essas mídias foram criadas com o uso de inteligência artificial e que, segundo um levantamento do NetLab, laboratório da UFRJ especializado em estudos sobre internet, foram identificados 198 anúncios enganosos utilizando a imagem dela em pouco mais de três meses.