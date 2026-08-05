Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira abre álbum de julho e posa de sutiã.

Paolla Oliveira, de 44 anos, tem aproveitado os últimos dias intensamente. Nesta quarta-feira (5), a atriz encantou os seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos e vídeos de momentos especiais registrados ao longo do mês de julho, incluindo idas à praia, bastidores de trabalhos e até um clique mais intimista, em que ela surge posando de sutiã.

Na postagem, Paolla mostrou detalhes de sua rotina nos últimos dias. Em um dos registros, a atriz surge em uma festa, rebolando até o chão ao som da música “Glamourosa”, sucesso dos anos 2000, interpretado por MC Marcinho (1997-2023).

A artista também aparece curtindo um dia de praia no Rio de Janeiro, ao lado de um grupo de amigas. Ainda na orla carioca, Paolla também posou para uma foto com os colegas do futevôlei, esporte ao qual ela tem se dedicado nos últimos meses.





Além disso, a atriz mostrou um pouco dos bastidores profissionais. Em uma das imagens, ela aparece sorridente, acompanhada de canetas e papéis: “Sumida mas trabalhando”, reforçou ela ao repostar a imagem nos Stories do Instagram.

Em outro clique, Paolla surgiu nos bastidores da gravação de uma reportagem exibida pelo “Fantástico”, da Globo, neste domingo (2), em que ela relatou ser vítima frequente de deepfakes - conteúdos digitais de cunho pornográfico, manipulados com inteligência artificial usando o rosto dela.

Paolla ainda atiçou os fãs ao posar exibindo uma peça íntima. Na foto, a atriz aparece vestindo um sutiã branco com detalhes em renda, combinado com uma calça despojada, com estampa de listras.

Na legenda da publicação, a atriz brincou sobre ter tido a impressão de que o mês de julho foi mais longo que o normal. “Se julho teve uns 85 dias, faz sentido ter dois dumps, né?”, escreveu a atriz, que há cerca de uma semana, já tinha compartilhado um carrossel com imagens colecionadas no último mês.

Nos comentários da publicação, seguidores exaltaram a beleza de Paolla.“Você representa a beleza na mulher brasileira”, escreveu um. “Absurda de linda”, declarou outro. “Você é uma deusa”, disse um terceiro fã da atriz.





Solteirice

Paolla Oliveira está curtindo a vida como ninguém. Solteira desde o fim de seu relacionamento com o sambista Diogo Nogueira, anunciado no final de 2026, a beldade já teve seu nome ligado a alguns famosos, porém, negou quaisquer novas relações amorosas.

Aproveitando ao máximo a solteirice, a atriz tem sido vista frequentemente em eventos no Rio de Janeiro e curtindo momentos de lazer ao lado de amigos e familiares.

