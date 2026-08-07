Divulgação Dadá Coelho

Reconhecida como um dos principais nomes do humor brasileiro, Dadá Coelho estreia, no próximo dia 21 de agosto, a circulação gratuita de Cuscuz na Mão.

O espetáculo une teatro, gastronomia, memória afetiva e participação popular em uma temporada que percorrerá 13 Arenas e Areninhas Cariocas, até o dia 23 de outubro, por meio de projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro.

Muito além de um show de humor, Cuscuz na Mão é uma experiência cênica que aproxima o público da trajetória de Dadá.

Piauiense de nascimento e nordestina assumida, a atriz e humorista revisita, com seu humor afiado e irreverente, as diferenças e encontros entre o Nordeste e o Rio de Janeiro enquanto prepara, ao vivo, um cuscuz, símbolo da cultura popular brasileira e patrimônio imaterial.

Ao final da apresentação, o alimento é compartilhado com a plateia, transformando o espetáculo em um momento de convivência e celebração.

“Queremos reduzir distâncias entre a cultura e o povo, exaltando as potências de cada território através do riso que cura e conecta”, afirma Dadá Coelho.

A circulação conta ainda com a participação do ator e humorista Thiago Chagas, que interpreta a irreverente Dona Fernandona, personagem inspirada, de forma bem-humorada, na grande dama do teatro brasileiro Fernanda Montenegro.

É ela quem conduz o quadro Meu Amigo é Massa, segunda parte do projeto que transforma o palco em vitrine para artistas locais.

Em cada apresentação, entre três e cinco talentos da própria comunidade, músicos, poetas, humoristas e performers, são convidados a mostrar seu trabalho.

O público participa da escolha do destaque da noite, que recebe o título simbólico de Amigo Massa, uma cuscuzeira e divulgação nas redes sociais da artista.

“A comunidade aqui não é plateia passiva, ela é potência criativa. No nosso Brasil, quem tem talento, uma cuscuzeira e uma plateia aplaudindo… tem futuro!”, destaca Thiago Chagas, que também assina a direção de produção do projeto.

A temporada passará por bairros como Penha, Madureira, Bangu, Realengo, Santa Cruz, Maré e Jacarepaguá, sempre com entrada gratuita e sessões acessíveis, contando com intérprete de Libras.

Um dos grandes nomes do humor brasileiro

Com uma carreira consolidada no teatro, na televisão, no cinema e no streaming, Dadá Coelho se destaca pelo humor inteligente, pela rapidez de raciocínio e por uma linguagem que mistura crítica, afeto e brasilidade.

Atualmente integra a bancada do Sem Censura, da TV Brasil, e segue ampliando sua presença em diferentes plataformas.

Em 2023, lançou no Globoplay e no Multishow o especial Cuscuz na Mão, tornando-se a primeira mulher a protagonizar um especial de comédia da Globo.

O espetáculo também realizou temporadas internacionais na Europa, em 2025 e 2026.

Neste mês, Dadá também estreia na segunda temporada da série Galera F.C., na HBO Max, interpretando Idalice, uma mãe que deposita todas as suas expectativas no sucesso do filho jogador de futebol.

A personagem, definida pela atriz como “uma mãe dependente química do deslumbramento, transferenciada no filho”, ganha destaque na trama que chega às telas no dia 21 de agosto.

Outra novidade é a segunda temporada de Brasil Joiado, que estreia na TV Brasil, em 2027.

No programa, Dadá recebe artistas, criadores e personalidades em conversas descontraídas, misturando entrevistas, humor e crônicas de costumes em um formato que celebra a diversidade e a identidade cultural brasileira.

Agora, Cuscuz na Mão retorna às origens de sua proposta ao ocupar espaços públicos e democratizar o acesso à cultura, levando humor, afeto e oportunidades para artistas das comunidades cariocas.

Serviço

Cuscuz na Mão – com Dadá Coelho e participação de Thiago Chagas

Temporada: de 21 de agosto a 23 de outubro de 2026

Local: Arenas e Areninhas Cariocas

Entrada: gratuita

Classificação: 16 anos