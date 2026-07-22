Reprodução/Globo/Instagram Antes e depois de Paolla Oliveira viraliza na web.

Paolla Oliveira é uma das mulheres mais bonitas e admiradas do Brasil. Aos 44 anos, a atriz chama a atenção por sua beleza natural e curvas marcantes, encantando fãs nas telas do cinema e da televisão. Recentemente, o nome da artista ficou em alta nas redes sociais após internautas resgatarem vídeos e fotos do início de sua carreira, e sua aparência jovem causar surpresa.



Em postagens que têm viralizado nas redes sociais, internautas têm compilado vídeos e fotos das primeiras aparições da atriz em telenovelas da Globo. Em parte das publicações, o destaque é a beleza natural de Paolla, que, desde muito jovem, já esbanjava um rosto marcante, livre de procedimentos estéticos.



Entre os momentos mais compartilhados por internautas, estão as primeiras participações da atriz em novelas da Globo como "Belíssima" (2005), "O Profeta" (2006), "Insensato Coração" (2011).

Na primeira trama, Paolla viveu a atrevida Giovana, uma jovem que sonhava em ser modelo mas sofria com o autoritarismo e o machismo do pai. Já na segunda novela, - na qual Paolla interpretou sua primeira protagonista - ela deu vida à Sônia, par romântico de Thiago Fragoso. Na terceira, a atriz interpretou outra protagonista: a elegante e determinada designer Marina Drummond.

Outras publicações reúnem vídeos de diferentes momentos da carreira da atriz até os dias atuais, demonstrando que ela só melhora com o passar do tempo.







Nos comentários das publicações, internautas elogiaram as duas versões de Paolla, destacando que a beleza a acompanha em todas as fases da carreira. "Pra mim, sempre foi e ainda é a mulher mais linda do Brasil", declarou um. "Aos seus 43 anos ainda continua belíssima para caramba", elogiou outro. "Essa nunca teve um dia ruim, sempre foi linda demais", escreveu uma terceira usuária do Instagram.

Vivendo o auge aos 40

Aos 44 anos, Paolla Oliveira vive uma fase de destaque na televisão e nos cinemas. Recentemente, a atriz estreou no cinema de terror nacional com o longa-metragem "A Herança de Narcisa", que entrou em cartaz nos cinemas no último dia 9 de julho.







Em sua última novela na Globo, Paolla deu vida à Heleninha Roitman, no remake de "Vale Tudo", papel que rendeu muitos elogios à sua atuação. Além disso, a artista, consolidada como uma das mais talentosas do Brasil, é a queridinha das marcas e fatura alto com contratos publicitários.





A beleza de Paolla também está no auge. A atriz é um dos maiores símbolos da defesa da beleza natural e reconhecida nacionalmente como uma grande incentivadora de debates sobre autoestima feminina.