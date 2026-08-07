Diogo Almeida está de volta às novelas da TV Globo. Três anos após protagonizar "Amor Perfeito", o ator assumirá o papel de Otto em "Por Você", próxima novela das sete da emissora, que estreia no próximo dia 17. Em entrevista ao PLAY VIEWS, ele celebrou a nova oportunidade e contou detalhes sobre o personagem, que será um sensei de judô e dono de uma academia na trama.
"Coisa boa, né? Ainda mais nessa novela que fala sobre afeto, né? Que fala sobre amor. Tô feliz de fazer parte", afirmou o ator. Para viver Otto, ele precisou mudar os planos depois que um projeto no qual interpretaria um professor de jiu-jitsu acabou não acontecendo neste momento.
Novo desafio na carreira
"É o sensei Otto. Experiência diferente. Eu tava me preparando pra uma outra personagem que era professor de jiu-jitsu. E aí, esse trabalho acabou não rolando agora. [...] E aí surgiu o Otto. Sensei de judô. Dono da academia da novela 'Por Você'. E aí eu mergulhei", contou Diogo.
O ator destacou ainda que o convite partiu de André Câmara, diretor da novela, com quem mantém uma relação de amizade. "O André Câmara me convidou. Meu amado amigo e diretor da novela. Eu tô feliz de estar junto", declarou.
Além da trama principal, Otto também terá espaço no projeto digital criado pela Globo para apresentar o universo de "Por Você" antes da estreia na televisão. A chamada novelinha vertical terá 20 episódios e contará o passado das amigas Bela, vivida por Sheron Menezzes, e Juli, interpretada por Lucy Ramos. A produção também amplia a presença de Otto na história.
História de Otto será aprofundada
Segundo Diogo, o prólogo permitirá que o público conheça uma parte da trajetória de Otto antes dos acontecimentos centrais da novela. "No prólogo, na novelinha vertical, a gente vai poder conhecer um pouco mais sobre a história de alguns personagens. E lá vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre a história do Otto, que atravessa a história da Juli, né? Que é a Lucy Ramos", explicou.
A novelinha funciona como uma espécie de apresentação do universo da trama e mergulha na relação entre Bela e Juli, amigas que cresceram juntas na Vila Maravilha. A história mostra acontecimentos anteriores à trama principal e aprofunda os laços que estarão no centro da novela.
Retorno após o "BBB 25"
"Por Você" também marca o retorno de Diogo às novelas depois de sua participação no "BBB 25". Desde "Amor Perfeito", exibida em 2023, o ator se dedicou a outros projetos, incluindo dois longas-metragens e trabalhos na área da comunicação.
"Eu fiz filme, fiz dois longas, duas longas metragens. Fiz outros trabalhos na área da comunicação, mas de novela eu estava cheio de saudade. E eu tô feliz de estar fazendo parte", afirmou.
Para Diogo, voltar ao formato depois de três anos representa uma nova etapa profissional. O ator ressaltou que pretende continuar explorando diferentes áreas da atuação. "Porque eu sou ator, né? Então assim, vamos seguir trabalhando como ator. Fazendo novela, fazendo filme, teatro", concluiu.