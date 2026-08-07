Reprodução Instagram Diogo Almeida retorna às novelas três anos após "Amor Perfeito"





Diogo Almeida está de volta às novelas da TV Globo. Três anos após protagonizar "Amor Perfeito", o ator assumirá o papel de Otto em "Por Você", próxima novela das sete da emissora, que estreia no próximo dia 17. Em entrevista ao PLAY VIEWS, ele celebrou a nova oportunidade e contou detalhes sobre o personagem, que será um sensei de judô e dono de uma academia na trama.

"Coisa boa, né? Ainda mais nessa novela que fala sobre afeto, né? Que fala sobre amor. Tô feliz de fazer parte", afirmou o ator. Para viver Otto, ele precisou mudar os planos depois que um projeto no qual interpretaria um professor de jiu-jitsu acabou não acontecendo neste momento.

Novo desafio na carreira

"É o sensei Otto. Experiência diferente. Eu tava me preparando pra uma outra personagem que era professor de jiu-jitsu. E aí, esse trabalho acabou não rolando agora. [...] E aí surgiu o Otto. Sensei de judô. Dono da academia da novela 'Por Você'. E aí eu mergulhei", contou Diogo.

O ator destacou ainda que o convite partiu de André Câmara, diretor da novela, com quem mantém uma relação de amizade. "O André Câmara me convidou. Meu amado amigo e diretor da novela. Eu tô feliz de estar junto", declarou.

Divulgação Diogo Almeida interpreta Otto em "Por Você"





Além da trama principal, Otto também terá espaço no projeto digital criado pela Globo para apresentar o universo de "Por Você" antes da estreia na televisão. A chamada novelinha vertical terá 20 episódios e contará o passado das amigas Bela, vivida por Sheron Menezzes, e Juli, interpretada por Lucy Ramos. A produção também amplia a presença de Otto na história.

História de Otto será aprofundada

Segundo Diogo, o prólogo permitirá que o público conheça uma parte da trajetória de Otto antes dos acontecimentos centrais da novela. "No prólogo, na novelinha vertical, a gente vai poder conhecer um pouco mais sobre a história de alguns personagens. E lá vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre a história do Otto, que atravessa a história da Juli, né? Que é a Lucy Ramos", explicou.

A novelinha funciona como uma espécie de apresentação do universo da trama e mergulha na relação entre Bela e Juli, amigas que cresceram juntas na Vila Maravilha. A história mostra acontecimentos anteriores à trama principal e aprofunda os laços que estarão no centro da novela.

Retorno após o "BBB 25"

"Por Você" também marca o retorno de Diogo às novelas depois de sua participação no "BBB 25". Desde "Amor Perfeito", exibida em 2023, o ator se dedicou a outros projetos, incluindo dois longas-metragens e trabalhos na área da comunicação.

"Eu fiz filme, fiz dois longas, duas longas metragens. Fiz outros trabalhos na área da comunicação, mas de novela eu estava cheio de saudade. E eu tô feliz de estar fazendo parte", afirmou.

Para Diogo, voltar ao formato depois de três anos representa uma nova etapa profissional. O ator ressaltou que pretende continuar explorando diferentes áreas da atuação. "Porque eu sou ator, né? Então assim, vamos seguir trabalhando como ator. Fazendo novela, fazendo filme, teatro", concluiu.







