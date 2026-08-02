Reprodução/Instagram/paollaoliveirareal Paolla Oliveira fala sobre uso indevido de IA

Um levantamento do laboratório Netlab, da UFRJ, revelou que a atriz Paolla Oliveira foi alvo de quase 200 anúncios falsos na internet em pouco mais de três meses, a maioria usada para vender deepfakes pornográficos em aplicativos de mensagens.

Em entrevista do Fantástico, deste domingo (02), a atriz revelou como se sentiu com toda a repercussão negativa e exposição desnecessária de suas fotos, que foram alteradas por criminosos nas redes.

O que diz Paolla

Imagem nova, com imagem velha, sem nenhum limite. Eu vi o horror virar rotina e decidi abrir o jogo. Tem fotos minhas na internet que eu nunca tirei. Um corpo circulando por aí com um rosto em cima que não é o meu Paolla Oliveira, atriz





















Paolla convive com esse problema há anos e desabafa:

Quando começou essa coisa de inteligência artificial, você não sabia muito pra onde ia. Aí comecei a ver que não tem mais parada. Eu tive situações muito expostas, vexatórias mesmo, de cunho sexual Paolla Oliveira









A reportagem, revelou a exposição e vulnerabilidade de figuras públicas a crimes cibernéticos de cunho sexual, uma violência que se alastra e já atinge com frequência cada vez maior mulheres anônimas e adolescentes em todo o país.

Paolla conversa com vítimas

Em conversa com outras vítimas de deepfakes sexuais, a atriz ouviu o relato de uma mulher que teve imagens manipuladas publicadas em um site adulto após ser alvo de chantagem.

Infelizmente aconteceu comigo. Fui chantageada, mas denunciei. Porém, fiquei traumatizada e com medo. Usaram minhas fotos, manipularam com inteligência artificial, colocaram partes íntimas de outra mulher Débora, vítima de deepfake













O que é deep fake

Deepfake é uma técnica que permite alterar um vídeo ou foto com ajuda de inteligência artificial (IA). Com ele, por exemplo, o rosto da pessoa que está em cena pode ser trocado pelo de outra; ou aquilo que a pessoa fala pode ser modificado. Isso é possível com o uso de aplicativos criados com essa finalidade.

Um dos usos mais preocupantes dessas ferramentas é a criação de vídeos pornográficos com o rosto de outras pessoas.

Como funciona?

A tecnologia utiliza algoritmos avançados de IA chamados GANs (Generative Adversarial Networks ou Redes Adversárias Generativas). O processo funciona basicamente assim:

Coleta de dados: O sistema analisa centenas de fotos, vídeos ou áudios da pessoa para aprender todas as suas expressões faciais, piscadas, marcas na pele, tom de voz e sotaque.

Mapeamento: A IA cria um modelo 3D do rosto ou da voz da vítima.

Substituição: Ela sobrepõe esse modelo no corpo ou na fala de outra pessoa, ajustando iluminação, ângulo e sincronia labial para parecer 100% real.

Resposta Regulatória e Leis contra Deepfakes

Diante do avanço da inteligência artificial, 2026 consolidou marcos legais rígidos no Brasil e no exterior. A União Europeia tornou obrigatória a identificação visível de conteúdos sintéticos gerados por IA e estabeleceu sanções criminais severas para a pornografia não consensual.

No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu o uso de deepfakes nas eleições de 2026, prevendo a cassação do mandato para candidatos que utilizarem a tecnologia para manipular o eleitorado.

Quem é Paolla Oliveira

Com mais de duas décadas de trajetória artística, Paolla Oliveira é uma das atrizes mais prestigiadas e influentes da televisão brasileira. Natural de São Paulo, ela começou sua carreira na comunicação como assistente de palco no programa Passa ou Repassa (SBT), mas despontou na dramaturgia em 2005, na novela Metamorphoses (Record).

No entanto, se consolidou logo no ano seguinte como a protagonista Sônia em O Profeta (TV Globo). Ao longo dos anos, acumula papéis marcantes na cultura pop nacional, como a vilã Paloma de Amor à Vida (2013), a policial e lutadora Jeiza de A Força do Querer (2017) e a influenciadora Vivi Guedes em A Dona do Pedaço (2019).

Embora registrada como Caroline Paola Oliveira da Silva, a artista usou o nome "Paola" até 2012. Naquele ano, por recomendação da numerologia para atrair boas vibrações, ela dobrou a letra "L", consagrando-se publicamente como Paolla Oliveira.









