Reprodução/Instagram/@pretojack A nova carreira de Jacaré, ex-É o Tchan, no Canadá

O dançarino Edson Cardoso, mais conhecido como Jacaré, marcou época com o grupo de pagode baiano É o Tchan, que dominou as paradas de sucesso do Brasil durante os anos 90. Mais de 20 anos depois, ele vive uma nova fase após mudar de país e de carreira.

Morando no Canadá desde 2016 com a esposa, Gabriela Mesquita, e os dois filhos, o artista agora atua no setor de restauração de imóveis. "O que acontece é que aqui tem muito alagamento nas casas ou incêndios. E aí, quando acontecem essas coisas, o seguro contata a empresa em que eu trabalho e a empresa vai lá e faz a reforma", disse o dançarino ao canal TwoCanadá, do Youtube.

A dedicação ao trabalho rendeu frutos. Hoje, Edson ocupa um cargo de supervisão e lidera uma equipe responsável pela retirada, organização e remanejamento dos pertences das famílias durante o processo de restauração de imóveis.

"Hoje, sou supervisor do setor de contents, que é o que cuida das coisas dentro da casa: móveis, roupas, tudo. Eu deixo a casa vazia e depois coloco tudo de volta no lugar. Quer dizer, minha equipe, meu setor", completou.

Além do trabalho na empresa, o dançarino também participa de campanhas publicitárias para consultoria especializada em auxiliar brasileiros que desejam imigrar para o Canadá. A esposa, Gabriela Mesquita, atua como consultora e orienta pessoas interessadas em recomeçar a vida no país.







Por que Jacaré deixou o Brasil?

Durante a entrevista, Edson abriu o coração e contou que a decisão de deixar o Brasil começou a ser planejada após o fim do grupo É o Tchan, e o encerramento do contrato com a Globo, em 2010, quando o programa "Turma do Didi" foi encerrado.







A mudança para o Canadá ocorreu em 2016. A escolha do local não foi por acaso: a cunhada dele já vivia no país, fato que ajudou na escolha do casal.

Segundo Jacaré, a instabilidade da carreira artística foi determinante para a mudança de vida. "Eu já não estava mais no Tchan, estava só na 'Turma do Didi', e minha esposa falou: 'A gente precisa de um plano B', porque essa coisa de todo ano renovar contrato, se eu vou ficar empregado ou não… Minha carreira como artista depende de sucesso. Dependo que as pessoas gostem de mim para eu poder trabalhar", afirmou.

E 2023, o dançarino e a família conquistaram a residência permanente no Canadá. Segundo ele, apesar do carinho que sente pelo Brasil, não pretende deixar o novo país.

"Amo o Brasil, amo o meu Salvador. Mas minha vida está aqui. Eu já construí tudo aqui. Meus filhos são cariocas, nasceram no Rio, mas se dizem canadenses. Aqui foi o meu recomeço", justificou.

Ao resumir os motivos que o fizeram permanecer no país, Edson foi direto: "Qualidade de vida. Você trabalha e consegue viver. O poder de compra daqui, e a segurança, que vem em primeiro lugar".