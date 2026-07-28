Reprodução/Instagram Paolla Oliveira abre álbum de fotos de momentos especiais da semana.

Paolla Oliveira encantou seguidores nesta segunda-feira (27), ao abrir um álbum de fotos dos últimos dias de sua vida. Por meio das redes sociais, a atriz mostrou registros que incluem desde a prática de esportes a momentos de lazer em família e com seus animais de estimação.

“Desses dias”, escreveu a artista na legenda da publicação. Nas imagens, ela surge curtindo a vida plenamente: praticando futevôlei em um praia do Rio de Janeiro, natação, andando de moto e confraternizando com familiares. Em outros registros, Paolla aparece curtindo um mergulho noturno na piscina de sua mansão, vestindo apenas uma calcinha preta e uma blusa lilás, enquanto brinca com seu cachorro.

Nos comentários da publicação, internautas exaltaram a beleza da atriz de 43 anos. "Deveria ser um elogio. 'Nossa, você está tão Paolla Oliveira hoje'", escreveu um. "Não sei se comento que está gata, que faz tudo, que faltam elogios", declarou outro. "Cada dia está mais maravilhosa", elogiou um terceiro seguidor da artista.







Paolla Oliveira expõe fase complicada da carreira

Em entrevista recente, a Paolla Oliveira abriu o jogo sobre a nova fase da carreira e revelou que só agora conquistou a liberdade de escolher os papéis que deseja interpretar, tanto na televisão quanto no cinema.







"Tem lugares que a gente só consegue chegar se tiver tempo e experiências. A maturidade traz algo muito bom e libertador: o poder de escolha", disse a atriz em entrevista à Folha de S. Paulo.

Paolla, que passou boa parte dos seus 22 anos de carreira atuando em novelas, agora se aventura no cinema e no streaming, estrelando produções mais ousadas e dando vida a personagens mais complexos como Ana, protagonista do longa-metragem “A Herança de Narcisa”, que estreou em 9 de julho.

Segundo a atriz, por um período de sua trajetória na teledramaturgia, ela viveu no automático, agarrando todas as oportunidades que surgiam. "Eu costumo dizer que vivi um tempo da minha carreira no modo sobrevivência, fazendo o que aparecia. As oportunidades não eram sobre escolhas, eram sobre tê-las e não deixar passar", revelou a artista.

Solteirice

Paolla Oliveira está curtindo a vida como ninguém. Solteira desde o fim de seu relacionamento com o sambista Diogo Nogueira, anunciado no final de 2026, a beldade já teve seu nome ligado a alguns famosos, porém, negou quaisquer novas relações amorosas.

Aproveitando ao máximo a solteirice, Paolla tem sido vista frequentemente em eventos no Rio de Janeiro e curtindo momentos de lazer ao lado de amigos e familiares.