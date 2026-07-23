Reprodução/Globo Paolla Oliveira pratica diversos esportes.

Paolla Oliveira compartilhou com os seguidores nesta quinta-feira (22) que está praticando um novo esporte. Aos 44 anos, a atriz aderiu à prática da natação e avisou que segue firme na modalidade. Mas esta é apenas uma das atividades esportivas que a artista inclui em sua rotina para manter o corpo em movimento, a boa forma e cuidar da saúde física e mental.

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Em uma postagem publicada nas redes sociais da artista em 2024, ela fez um desabafo sobre como lida com a rotina de atividades físicas e como elas a auxiliam a manter o corpo e a mente saudáveis.

“Estar em movimento me deixa viva. É a minha forma de me animar, cuidar de mim e manter o corpo e a mente ativos. Me exercitar, da maneira que for, me conecta de uma forma não óbvia comigo, porque, muitas vezes, primeiro me permito o exercício, o movimento, a aula de dança nova, e só depois experimento a sensação de disposição e prazer que isso traz. É igual na vida: às vezes, a gente precisa se permitir primeiro para ter boas e novas sensações! Mais alguém se sente assim?”, escreveu a atriz.

Muito ativa, Paolla já revelou que pratica diferentes esportes. Entre as principais escolhas da atriz estão a musculação, o boxe e o futevôlei. Confira abaixo, a lista de atividades físicas praticadas pela artista.

Boxe

Reprodução/Instagram Paolla Oliveira pratica boxe há alguns anos.





Paolla Oliveira pratica o boxe há alguns anos e demonstra habilidade na modalidade. Frequentemente, a atriz publica vídeos praticando o esporte ao ar livre, principalmente na área externa da mansão onde vive, no Rio de Janeiro.

Futevôlei

Reprodução/Instagraam Paolla Oliveira é adepta da prática do futevôlei.





O esporte queridinho de famosas como Jade Picon, Ana Castela e Alane Dias, o futevôlei, também não ficou de fora da lista de atividades físicas praticadas por Paolla Oliveira.

Em maio deste ano, a atriz revelou que ainda estava pegando o jeito com a bola. "Chama no ombrinho! Tentando entrar no ritmo!", escreveu em uma postagem publicada nas redes sociais.

Musculação

Reprodução/Instagram Paolla Oliveira mantém a boa forma com a prática da musculação.





Para manter a boa forma e o corpo escultural, Paolla Oliveira pratica a musculação há alguns anos. Os treinos costumam ser mais intensos em períodos como o carnaval, por exemplo, quando a atriz costumava desfilar como rainha de bateria da Grande Rio, posto ocupado por Virginia Fonseca atualmente.

Reprodução/Instagram Paolla Oliveira já se aventurou na prática de Skate.





Radical! Paolla Oliveira já mostrou que arrasa no skate. A atriz já surgiu praticando o esporte em diversas ocasiões. Em 2025, ela chegou a citar a skatista Rayssa Leal na legenda de uma postagem sobre a modalidade.

"Domingo é dia de se aventurar, né? (na pracinha de casa). Ainda bem que temos a Rayssa Leal, porque de igual a ela só tenho a playlist", brincou a artista.