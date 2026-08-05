Reprodução/Instagram Luana Piovani, João Gomes e Simone Mendes

Luana Piovani voltou a causar um reboliço nas redes sociais após usar sua conta pessoal no Instagram para fazer um novo "desabafo" na noite desta terça-feira (04), por meio dos stories. A atriz pegou os seguidores de surpresa ao compartilhar uma postagem sobre o cantor João Gomes e a sertaneja Simone Mendes.

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A intérprete compartilhou duas postagens feitas pela página De Olho nos Ruralistas, que conta com quase 90 mil seguidores. No post sobre João Gomes, a página afirma que o músico, um dos maiores fenômenos do país, está entre os 40 artistas que mais receberam dinheiro público para shows no Brasil.

"Entre jan/2024 e mar/2026, o cantor recebeu R$ 74 milhões em contratos com prefeituras e governos estaduais, distribuídos em 147 apresentações. Os dados fazem parte do relatório Farras, do De Olho nos Ruralistas, resultado de seis meses de investigação e da análise de mais de 20 mil contratos públicos", declarou.





"No período analisado, João Gomes ocupa a 18ª posição entre os 40 artistas que mais receberam recursos públicos para apresentações", finalizou a postagem.

Já no caso de Simone Mendes, a cantora teria recebido R$ 82 milhões, o que faz com que ela ocupe o 14º lugar no ranking dos artistas que mais receberam dinheiro de prefeituras e governos estaduais entre 2024 e 2026, conforme o relatório #Farras, do #DeOlhoNosRuralistas.

Reprodução/TV Cultura João Gomes no Roda Viva

"Dona de músicas como 'Erro Gostoso' e 'Direitos Iguais', a sertaneja é citada no dossiê como exemplo da gastança de municípios com problemas de infraestrutura. Ela recebeu R$ 900 mil por uma única performance na Abertura do Verão, em Goiana (PE), em novembro de 2025. Localizado na Região Metropolitana do Recife, o município tem 60% da população sem acesso à rede de esgoto", afirmou a página.

Reprodução/Instagram Simone Mendes





Ainda conforme as informações divulgadas pelo De Olho nos Ruralistas, o ranking geral é liderado por Natanzinho Lima, Henry Freitas, Wesley Safadão, Tarcísio do Acordeon e a dupla Iguinho & Lulinha.

Reprodução/Instagram/deolhonosruralistas Publicação do De Olho Nos Ruralistas de Simone Mendes e João Gomes





Piovani fala sobre caso envolvendo Maiara e Maraisa

No fim do mês passado, a loira compartilhou uma postagem sobre o fato de a Justiça ter barrado a contratação de Maiara e Maraisa para um show em um município do Mato Grosso com apenas 10 mil habitantes.

A famosa repostou em seus stories uma publicação da conta Ploc Social Notícias com o título: "Justiça suspende rodeio com Maiara e Maraisa em MT após prefeitura contratar show de R$ 914 mil com apenas R$ 104 mil em caixa".

Reprodução/Instagram Luana Piovani expõe Maiara e Maraisa





Quem acompanha Luana Piovani nas redes sociais sabe que a atriz costuma compartilhar diversas notícias diariamente, e dessa vez não foi diferente. Ainda que não tenha deixado nenhum tipo de comentário, a situação repercutiu.



