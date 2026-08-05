Reprodução Instagram Carol Lekker rebate Sonia Abrão após críticas: "Você tem telhado de vidro"





Após a repercussão negativa de uma declaração sobre Eliana, Carol Lekker usou as redes sociais nesta quarta-feira (5) para pedir desculpas à apresentadora. A integrante do "Fofocalizando", do SBT, afirmou que se arrependeu da fala, negou qualquer intenção de estimular rivalidade entre mulheres e também rebateu críticas feitas por Sonia Abrão durante o programa "A Tarde é Sua", exibido na última terça-feira (4).

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Carol iniciou o desabafo direcionando um pedido de desculpas a Eliana. A apresentadora reconheceu que exagerou em sua declaração e disse que sempre admirou a trajetória da comunicadora.

"A primeira coisa, eu venho aqui pedir, Eliana, desculpa a você por ter essa fala infeliz que eu tive. Eu acabei me empolgando, falei o que não deveria falar. Isso não é de mim. Eu sempre te admirei, sempre te acompanhei desde pequena. Minha família inteira te respeita e eu também. Eu quis mostrar serviço e acabou acontecendo o que aconteceu", afirmou.

Na sequência, ela reforçou que nunca quis diminuir Eliana ou incentivar comparações entre mulheres. "Jamais foi minha intenção causar nenhuma rivalidade feminina. Se eu te magoei de alguma forma, eu te peço desculpas do fundo do meu coração. Eu errei, me excedi, falei demais, mas em nenhum momento eu queria te diminuir ou criar rivalidade feminina", declarou.

Após a repercussão de sua declaração sobre Eliana, Carol Lekker usou as redes sociais para pedir desculpas. A apresentadora garantiu que nunca teve a intenção de incentivar uma rivalidade entre mulheres e aproveitou o desabafo para responder às críticas de Sonia Abrão. pic.twitter.com/0z6vdMgkPh — iG (@iG) August 5, 2026





Resposta a Sonia Abrão

Além do pedido de desculpas, Carol criticou a postura de Sonia Abrão, que comentou o episódio em seu programa. Segundo ela, a jornalista agiu sem ética e já a critica desde sua participação em "A Fazenda".

"Eu não estou aguentando mais o que estão fazendo comigo e eu não vou me calar mais. O que a Sonia fez comigo ontem não é coisa de ser humano. Ela fala tanto de ética e não teve ética comigo. Desde a época que eu estava em 'A Fazenda' ela faz isso comigo. Eu queria entender qual é o problema dela comigo", disse.

A apresentadora ainda citou episódios antigos envolvendo Sonia Abrão e concluiu: "Você tem telhado de vidro, Sonia".

Reprodução Instagram Carol Lekker





Desabafo sobre a trajetória

Durante o vídeo, Carol também falou sobre sua história de vida e respondeu às críticas de que não teria preparo para ocupar espaço na televisão. Segundo ela, sua trajetória foi marcada por dificuldades financeiras.

"Todo mundo fala que a vaga é para quem tem preparo. Eu também posso. A diferença é que eu não tive a oportunidade de fazer antes e estou tendo agora. Eu não tive oportunidade porque eu comia comida do lixo, resto de verdura. Se alguém acha que é mentira, convido quem morou comigo naquela época para confirmar", desabafou Carol.

Ela afirmou que se sente constantemente alvo de ataques e que as críticas ignoram sua evolução pessoal: "Sempre tentam me diminuir. O que eu fui em 'A Fazenda' foi dentro de uma competição. Isso não define quem eu sou como ser humano. Quem convive comigo sabe disso."

Relato de ameaças

No fim do pronunciamento, Carol revelou que passou a receber ameaças após a repercussão do caso e responsabilizou a exposição do episódio pelo aumento dos ataques.

"Depois que esse vídeo falando de mim foi ao ar, vocês precisam ver a quantidade de ameaças de morte que eu recebi. Não foi só isso. Recebi ataques racistas, me chamaram de macaca, disseram que vão me bater na rua. Errei, aprendi e estou aqui para aprender. Mas peço que deem o exemplo em vez de incentivar esse tipo de ataque", concluiu.



