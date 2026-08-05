Reprodução - frame de vídeo do YouTube A cantora espanhola Rosalía

Rosalía, a estrela que mais brilha na música espanhola, vem ao Brasil para novos shows, desta vez no Rio de Janeiro.

No ano passado, ela lançou o álbum LUX, obra que a colocou em outro patamar na música pop.

O sucesso de Rosalía fez com que fosse considerada, pelo Financial Times de Londres, como uma das artistas mais influentes de sua geração, junto com o cantor porto-riquenho Bad Bunny.





Shows

A cantora se apresenta nas próximas segunda (10/8) e terça (11/8), às 21 horas, na Farmasi Arena, que fica no Parque Olímpico da cidade do Rio de Janeiro.

O espetáculo faz parte da turnê LUX, que já passou pela Espanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile e Colômbia.

Álbum

LUX, logo que foi lançado no ano passado, despertou a atenção da crítica por sua qualidade musical e criatividade.

A obra apresenta canções em treze línguas: alemão, árabe, catalão, chinês, espanhol, francês, hebraico, inglês, italiano, japonês, latim, português e ucraniano.

O disco também contou com participação da islandesa Björk, do estadunidense Yves Tumor, da portuguesa Carminho e das espanholas Estrella Morente e Silvia Pérez Cruz.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Rosalía em cena do videoclipe “Berghain”





Destaques

Das 18 faixas disponibilizadas nas plataformas, destacamos cinco.

De Madrugá: nessa canção Rosália resgata o início de sua carreira artística, quando cantava flamenco.

A música é cantada em espanhol e ucraniano.

La Rumba del Perdón: a faixa segue com a mesma pegada flamenca. Ela ganha um colorido musical maior do que em "De madrugá", pois envolve muito mais os ouvintes.

Participam as cantoras espanholas Estrella Morente e Silvia Pérez Cruz. Totalmente em espanhol.

Mio Cristo Piange Diamante: cantada em italiano, essa música tem muitos elementos típicos da canção italiana, tais como a interpretação dramática e intensa.

Memória: em LUX também temos espaço para a música portuguesa.

Rosalía apresenta um bonito dueto com a cantora Carminho.

O título já antecipa um sentimento português muito forte: a saudade. Cantada em português e espanhol.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Releitura de cena de Branca de Neve, animação da Disney, em Berghain





Berghain: essa canção é uma espécie de cantata moderna, apresentando questões espirituais e religiosas.

Nela temos uma certa influência barroca, possibilitando que a cantora explore timbres de sua voz de soprano ligeiro.

Rosalía a canta em espanhol, inglês e alemão, sendo acompanhada por Björk, Yves Tumor e pela Sinfônica de Londres.

Esses shows no Rio de Janeiro serão uma ótima oportunidade para o público brasileiro conferir, ao vivo, esse belo disco que é LUX.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o videoclipe de Berghain :

