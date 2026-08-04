Reprodução/Instagram/@virginia Virginia Fonseca retorna às redes sociais após cirurgia das filhas.

Virginia Fonseca retornou às redes sociais nesta terça-feira (4) para celebrar a alta médica das filhas, Maria Alice, de 5 anos, e Maria Flor, de 3. As meninas, fruto do relacionamento da influenciadora com Zé Felipe, passaram por uma cirurgia de amígdalas e adenoide neste domingo (2).

Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram da criadora de conteúdo digital, as pequenas aparecem sorridentes, segurando balões em formato de estrela, enquanto a mãe brinca: "Quem está feliz levanta a mão!". Recuperadas, as meninas levantam os balões para o alto em resposta. "Bom dia! De alta!", comemorou a influenciadora na legenda da publicação.

Virginia Fonseca retornou às redes sociais nesta terça-feira para celebrar a alta médica das filhas Maria Alice,e Maria Flor.

As meninas, que são fruto do relacionamento da influenciadora com Zé Felipe, passaram por uma cirurgia de amígdalas e adenoide neste domingo (2). pic.twitter.com/g54KZN0OBD — iG (@iG) August 4, 2026

Na sequência, Virginia publicou uma foto das filhas ao lado da médica responsável pelo procedimento cirúrgico. “Muita gratidão por todo cuidado e carinho com nossa família! @draludhmillahajjar e equipe”, agradeceu a loira.

Zé Felipe, que também está em São Paulo acompanhando a recuperação das filhas, compartilhou a postagem em que Virginia atualiza o estado de saúde das pequenas nas redes sociais.

A cirurgia

Neste domingo (2), Maria Alice e Maria Flor passaram por um procedimento cirúrgico chamado adenoamigdalectomia, para a retirada simultânea das amígdalas e da adenoide. Na ocasião, Virginia usou as redes sociais para contar que correu tudo bem durante a cirurgia.

“Bom dia, hoje as Marias fizeram a cirurgia de amígdala e adenoide. Graças a Deus, foi tudo bem, correu como esperado e foi um sucesso”, disse a loira.

Além disso, a famosa explicou que ficaria afastada das redes sociais durante a recuperação das meninas para acompanhar o pós-operatório de perto. “Para acompanhar o pós de perto e dar todo carinho, vou ficar off das redes até a alta médica delas. Nesse tempo, vou tirar tudo só para elas, zero pressa, só querendo ficar grudada mesmo. Beijos, amo vocês e até logo se Deus quiser”, concluiu ela.





No início do ano, a influenciadora já havia adiantado aos seguidores que, por orientação médica, as pequenas precisariam passar pelo procedimento cirúrgico ainda este ano.

Na ocasião, ela comentou o assunto após dormir junto das filhas e perceber que, mesmo após uma noite de sono, elas não conseguiam descansar de forma satisfatória por conta do problema.