Acervo Pessoal / Divulgação Guipa lançou uma plataforma que reúne 17 propostas legislativas e pretende aproximar o público do debate sobre políticas públicas.

Conhecido pela atuação na televisão e nas redes sociais, Guilherme Pallesi, o Guipa, acaba de lançar uma plataforma digital para reunir um novo projeto pessoal. O jornalista, apresentador e criador de conteúdo disponibilizou um site que concentra 17 propostas legislativas e pretende aproximar o público de debates sobre políticas públicas.

A iniciativa reúne projetos organizados em quatro áreas: proteção às mulheres e combate ao assédio, defesa de crianças e adolescentes, apoio a mães solo e famílias cuidadoras e inclusão de pessoas com deficiência. Além de apresentar o conteúdo das propostas, a plataforma informa em que etapa cada uma delas se encontra e traz explicações sobre os objetivos de cada medida.

Segundo Guipa, a ideia é permitir que as pessoas acompanhem o desenvolvimento das iniciativas desde o início, antes mesmo de elas entrarem em discussão.

“As pessoas costumam conhecer um projeto de lei apenas quando ele já está em discussão. Quis fazer o caminho inverso: apresentar as ideias desde o início, explicar por que elas foram pensadas e abrir espaço para que o público conheça esse trabalho.”

Entre os projetos apresentados está a Lei Alimento Garantido, voltada à proteção de crianças e adolescentes em casos de inadimplência da pensão alimentícia. A proposta busca criar mecanismos para reduzir os impactos causados pela falta de pagamento e ampliar a segurança alimentar das famílias que dependem desse recurso.

Outro destaque é a Lei Nacional de Salvaguarda Infantil, que propõe protocolos de prevenção a abusos em instituições que atendem crianças. O texto prevê medidas para fortalecer a identificação precoce de situações de risco e ampliar a proteção em ambientes frequentados pelo público infantil.

O caderno também reúne propostas relacionadas ao enfrentamento do assédio no ambiente de trabalho, ao fortalecimento da rede de apoio às mulheres vítimas de violência, à prevenção da reincidência em crimes sexuais contra crianças e adolescentes e à criação de políticas públicas voltadas para famílias cuidadoras e pessoas com deficiência.

Além das propostas, a plataforma traz uma seção de transparência que explica alterações realizadas após análises técnicas e jurídicas, mostrando como algumas ideias foram adaptadas para garantir compatibilidade com a legislação brasileira.

“A plataforma foi criada para que qualquer cidadão possa ler as propostas na íntegra, entender seus objetivos e formar a própria opinião. Quando a informação está disponível, o debate tende a ser mais qualificado”, afirma Guipa.

O portal também reúne informações sobre a trajetória profissional do apresentador, que passou por veículos como Grupo Bandeirantes, Esporte Interativo, RedeTV! e Rádio Mix FM, além da participação na primeira temporada de A Grande Conquista, da Record. A expectativa é que o espaço seja atualizado com novos documentos, estudos e informações à medida que as propostas avancem.