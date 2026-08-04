Reprodução/Instagram@corpodebombeiros_rj Gilberto Gil é resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros após ficar preso em elevador.

Gilberto Gil passou por um susto na noite deste domingo (2), após ficar preso no elevador de sua casa, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Para conseguir sair, o artista de 84 anos precisou acionar o Corpo de Bombeiros.

O cantor foi resgatado sem ferimentos e, após o sucesso da operação, posou para uma foto ao lado da equipe de resgate. O registro inusitado foi publicado no perfil oficial da corporação no Instagram nesta segunda-feira (3) e logo viralizou nas redes sociais.

"Na noite deste domingo (2/8), militares do 17º Grupamento de Bombeiro Militar (17º GBM–Copacabana) foram acionados para uma ocorrência de salvamento de uma pessoa presa em um elevador", começou a postagem.

Em seguida, a corporação continuou: "A vítima resgatada era o renomado cantor Gilberto Gil, que foi salvo com segurança pelos bombeiros militares do CBMERJ".

"A operação foi realizada com rapidez, técnica e precisão, garantindo que o artista não sofresse ferimentos. Em qualquer emergência, conte sempre com o Corpo de Bombeiros! Aquele abraço", completou a corporação.

Nos comentários da publicação, a equipe do cantor agradeceu o trabalho dos militares: "Obrigado pela agilidade e pelo cuidado. Aquele abraço".

O sargento Renan Coutinho, um dos agentes que participou da ação, também deixou uma mensagem na publicação. "Foi uma grata surpresa em um domingo de serviço! Apesar da situação de emergência, Gil e todos os familiares foram muito solícitos e gratos durante toda a ocorrência", escreveu.



Repercussão nas redes sociais

O resgate de Gilberto Gil logo se tornou um dos assuntos mais comentados na internet nesta terça-feira (4) e﻿﻿ fãs do cantor reagiram ﻿ à situação ﻿inusitada. Nos comentários de publicações relacionadas ao assunto, internautas reagiram à situação.

"Imagina... você abrir o elevador e estar lá o Gilberto Gil! Que demais!", escreveu um. "Isso não foi uma ocorrência, foi um privilégio. Parabéns a toda a equipe!", declarou outro. "Imagina receber um chamado de um elevador parado, aí os bombeiros chegaram lá e pá.... Gilberto Gil!", comentou uma terceira fã do artista.

Carreira de sucesso

Gilberto Gil é um dos maiores nomes da música brasileira. Ao lado de Caetano Veloso, foi um dos idealizadores do movimento Tropicália na década de 60, um dos mais relevantes da cultura nacional.

Com mais de seis décadas de carreira, ele é reconhecido nacional e internacionalmente, por sucessos como "Aquele Abraço", "Toda Menina Baiana" e "Andar Com Fé".