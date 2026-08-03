Reprodução/Instragam Zé Felipe atualiza estado de saúde das filhas e expõe Virginia em momento íntimo.

Zé Felipe usou as redes sociais nesta segunda-feira (3) para atualizar o estado de saúde de Maria Flor, de 3 anos, que passou por uma cirurgia no último domingo (2), e mostrar Virginia em um momento íntimo. No vídeo, a ex-companheira do cantor havia acabado de acordar, e ele aproveitou para brincar com o estado em que ela se encontrava.

Zé Felipe usou as redes sociais hoje para atualizar o estado de saúde de Maria Flor que passou por uma cirurgia neste domingo. No vídeo, a ex-companheira do cantor havia acabado de acordar e ele aproveitou para brincar com o estado em que ela se encontrava. Crédito: @zefelipe pic.twitter.com/h0ob7Vqoeo— iG (@iG) August 3, 2026

“Aí, ó, acordou 100%”, disse o sertanejo, que filmou Maria Flor tomando uma injeção. Em seguida, ele direcionou a câmera para Virginia, que reagiu imediatamente. “Para, Zé Felipe!”, exclamou a influenciadora cobrindo o rosto com uma das mãos.

Na sequência, Zé Felipe debochou da aparência cansada da influenciadora: “Nossa, meu Deus do céu! Mamãe, o que é isso? Estava dormindo ou na guerra?”.

Vale destacar que Virginia está acompanhando as filhas no hospital desde a manhã de ontem, quando ela anunciou que ficaria afastada das redes sociais para se dedicar totalmente às filhas até que elas recebam alta médica.

“Bom dia! Hoje as Marias fizeram a cirurgia de amígdala e adenoide. Graças a Deus, foi tudo bem, correu tudo como esperado e foi um sucesso. Para acompanhar o pós de perto e dar todo o carinho (do jeito que elas merecem) vou ficar off das redes até a alta médica delas. Nesse tempo, vou tirar tudo só para elas, zero pressa, só querendo ficar grudada mesmo”, escreveu a influenciadora nos Stories do Instagram.





A cirurgia

As filhas de Virginia e Zé Felipe, Maria Alice, de cinco anos, e Maria Flor, de três anos, passaram por uma cirurgia chamada adenoamigdalectomia, para a retirada simultânea das amígdalas e da adenoide. Este procedimento cirúrgico combinado é mais frequentemente realizado em crianças, sendo muito pouco realizado na idade adulta. As informações são do site Saúde e Bem-estar.

No início do ano, a influenciadora já havia adiantado aos seguidores que as pequenas precisariam passar pelo procedimento cirúrgico ainda este ano. Na ocasião, ela comentou o assunto após dormir junto das filhas e perceber que, mesmo após uma noite de sono, elas não conseguiam descansar de forma satisfatória por conta do problema.

“Hoje as Marias dormiram comigo, e as duas roncam muito, porque têm a amígdala e a adenoide muito grandes. Inclusive, esse ano vai sair a cirurgia, porque o médico já recomendou mesmo, porque está atrapalhando elas”, contou à época.