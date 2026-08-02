Reprodução/Instagram Vini Jr. abre álbum de fotos ao lado de Virginia.

Vini Jr., de 26 anos, abriu o álbum de fotos dos dias de descanso após a Copa do Mundo 2026. Em uma postagem publicada nas redes sociais neste domingo (2), o jogador aparece curtindo as férias ao lado de amigos, familiares e da namorada, Virginia Fonseca.

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Nas imagens, Vini aparece no passeio de iate na Itália, se divertindo com amigos no Brasil e em momentos românticos com a namorada. O atacante do Real Madrid também compartilhou um clique ao lado do rapper norte-americano Jay-Z, marido da cantora Beyoncé.

"Família, amigos e férias... Obrigado por tudo!", escreveu Vini na legenda da publicação. Nos comentários, Virginia reagiu e deixou um emoji de coração vermelho.





Virginia se despede de Vini Jr.

Após o jogador passar uma temporada ao lado da influenciadora em solo brasileiro, as férias chegaram ao fim. No entanto, o casal optou por dizer “tchau” de uma forma nada convencional: com uma super festa com tema anos 2000.

Por meio dos Stories das redes sociais, Virginia compartilhou registros do evento, que reuniu amigos próximos aos pombinhos. “Nossas férias chegaram ao fim e quero deixar registrado o quanto sou feliz ao seu lado!! Já estou com saudades”, escreveu a loira na legenda da publicação.

Nas imagens, o casal aparece vestido à caráter: Virginia, elegeu um conjunto cinza composto por uma calça colada e uma blusa de renda, enquanto Vini Jr. vestiu uma camisa de basquete e uma bermuda jeans descolada.

Virginia participa de trend e afasta rumores de gravidez

Desde que reatou o namoro com o jogador, Virginia Fonseca passou a ser alvo de inúmeros boatos de gravidez. Tudo começou no começo de julho, quando a jornalista Alexia Acantarino, do programa “Melhor da Tarde”, da Band, revelou uma exigência feita pela influenciadora ao retocar o loiro dos cabelos em um salão de beleza de São Paulo.







Segundo a comunicadora, na ocasião, Virginia optou por usar uma tintura sem amônia nos fios. A recusa do uso da substância chamou atenção por ser uma recomendação médica padrão para gestantes. A atitude da influenciadora acendeu boatos sobre uma suposta gravidez, porém, os rumores foram desmentidos pela assessoria dela.

Na última semana, internautas voltaram a cogitar uma quarta gestação após a influenciadora publicar uma foto ao lado de Vini Jr. e dos filhos, Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano. O que acendeu os boatos sobre a possível gravidez foi a sequência de emojis escolhidos pela criadora de conteúdo para a legenda da foto.

Tradicionalmente, ela usa emojis de coração nas cores rosa com brilho, lilás e azul para simbolizar cada um dos filhos. No entanto, desta vez, ela incluiu um quarto emoji de coração na cor vermelha, que ela costuma utilizar em postagens relacionadas a Vini Jr.. Isso bastou para que os rumores sobre um quarto bebê ganhassem força novamente.

Após muitas especulações, Virginia fez questão de afastar os rumores de que estaria grávida ao surgir consumindo bebidas alcóolicas em um novo vídeo publicado no TikTok. Na gravação, a loira mostra como ela fica depois de beber cada drink. No total, a loira tomou 5 copos de Moscow Mule um cocktail feito com vodka, cerveja de gengibre picante, e suco de limão.