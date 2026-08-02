Virginia Fonseca, de 27 anos, anunciou aos seguidores que ficará afastada das redes sociais nos próximos dias. Por meio de uma nota divulgada por nos Stories do Instagram, a influenciadora revelou que suas filhas, Maria Alice, de cinco anos, e Maria Flor, de três, passaram por um procedimento cirúrgico na manhã deste domingo (02).
No comunicado, Virginia revelou que a cirurgia de amígdalas e adenoide foi um sucesso, mas que pretendia dedicar os próximos dias à recuperação das meninas. Por esta razão, ela ficará longe das redes sociais até que as pequenas recebam alta médica.
“Bom dia! Hoje as Marias fizeram a cirurgia de amígdala e adenoide. Graças a Deus, foi tudo bem, correu tudo como esperado e foi um sucesso. Para acompanhar o pós de perto e dar todo o carinho (do jeito que elas merecem) vou ficar off das redes até a alta médica delas. Nesse tempo, vou tirar tudo só para elas, zero pressa, só querendo ficar grudada mesmo”, escreveu a influenciadora.
Na publicação, Virginia ainda marcou Zé Felipe, pai das meninas e de José Leonardo, de um ano. Ele repostou o comunicado em seu perfil no Instagram.
Diagnóstico
Em janeiro deste ano, Virginia usou as redes sociais para anunciar que as filhas precisariam passar pela cirurgia de amígdalas e adenoides. A influenciadora falou sobre o assunto ao comentar uma noite em que as filhas dormiram com ela, mas não conseguiram descansar de forma satisfatória por conta do problema.
“Hoje as Marias dormiram comigo, e as duas roncam muito, porque têm a amígdala e a adenoide muito grandes. Inclusive, esse ano vai sair a cirurgia, porque o médico já recomendou mesmo, porque está atrapalhando elas”, declarou a criadora de conteúdo digital.
Na ocasião, Virginia relatou que o problema fazia com que Maria Flor acordasse várias vezes durante a noite. “Eu falo ‘volta a dormir’, ela volta… E começa a roncar de novo. É engraçada, em todas as camadas, não tem como”, contou.
Como é o procedimento cirúrgico
A cirurgia de remoção das adenoides e amígdalas em um único procedimento é denominada adenoamigdalectomia. Este procedimento cirúrgico combinado é a mais frequentemente realizado em crianças, sendo muito pouco realizado na idade adulta. As informações são do site Saúde e Bem-estar.
A adenoide é uma estrutura localizada na parte posterior da cavidade nasal, sendo um local de infecções frequentes em crianças e causa frequente de obstrução nasal na infância. Em adultos, a adenoide raramente fica inchada (salvo algumas exceções) porque geralmente desaparece ou reduz à medida que a idade avança.
Já as amígdalas são tecidos de defesa da garganta. A remoção delas é comum em crianças com infecções frequentes ou com amígdalas muito grandes. Este procedimento em crianças é indicado para resolver infecções respiratórias recorrentes como amigdalites, otites e sinusites, e problemas respiratórios como ronco e apneia obstrutiva.