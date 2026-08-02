Reprodução/Instagram Virginia se afasta das redes sociais após filhas passarem por cirurgia.

Virginia Fonseca, de 27 anos, anunciou aos seguidores que ficará afastada das redes sociais nos próximos dias. Por meio de uma nota divulgada por nos Stories do Instagram, a influenciadora revelou que suas filhas, Maria Alice, de cinco anos, e Maria Flor, de três, passaram por um procedimento cirúrgico na manhã deste domingo (02).

No comunicado, Virginia revelou que a cirurgia de amígdalas e adenoide foi um sucesso, mas que pretendia dedicar os próximos dias à recuperação das meninas. Por esta razão, ela ficará longe das redes sociais até que as pequenas recebam alta médica.

“Bom dia! Hoje as Marias fizeram a cirurgia de amígdala e adenoide. Graças a Deus, foi tudo bem, correu tudo como esperado e foi um sucesso. Para acompanhar o pós de perto e dar todo o carinho (do jeito que elas merecem) vou ficar off das redes até a alta médica delas. Nesse tempo, vou tirar tudo só para elas, zero pressa, só querendo ficar grudada mesmo”, escreveu a influenciadora.

Na publicação, Virginia ainda marcou Zé Felipe, pai das meninas e de José Leonardo, de um ano. Ele repostou o comunicado em seu perfil no Instagram.





Diagnóstico

Em janeiro deste ano, Virginia usou as redes sociais para anunciar que as filhas precisariam passar pela cirurgia de amígdalas e adenoides. A influenciadora falou sobre o assunto ao comentar uma noite em que as filhas dormiram com ela, mas não conseguiram descansar de forma satisfatória por conta do problema.

“Hoje as Marias dormiram comigo, e as duas roncam muito, porque têm a amígdala e a adenoide muito grandes. Inclusive, esse ano vai sair a cirurgia, porque o médico já recomendou mesmo, porque está atrapalhando elas”, declarou a criadora de conteúdo digital.







Na ocasião, Virginia relatou que o problema fazia com que Maria Flor acordasse várias vezes durante a noite. “Eu falo ‘volta a dormir’, ela volta… E começa a roncar de novo. É engraçada, em todas as camadas, não tem como”, contou.

Como é o procedimento cirúrgico

A cirurgia de remoção das adenoides e amígdalas em um único procedimento é denominada adenoamigdalectomia. Este procedimento cirúrgico combinado é a mais frequentemente realizado em crianças, sendo muito pouco realizado na idade adulta. As informações são do site Saúde e Bem-estar.

A adenoide é uma estrutura localizada na parte posterior da cavidade nasal, sendo um local de infecções frequentes em crianças e causa frequente de obstrução nasal na infância. Em adultos, a adenoide raramente fica inchada (salvo algumas exceções) porque geralmente desaparece ou reduz à medida que a idade avança.

Já as amígdalas são tecidos de defesa da garganta. A remoção delas é comum em crianças com infecções frequentes ou com amígdalas muito grandes. Este procedimento em crianças é indicado para resolver infecções respiratórias recorrentes como amigdalites, otites e sinusites, e problemas respiratórios como ronco e apneia obstrutiva.