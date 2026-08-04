Divulgação / Acervo Pessoal Nathalia Timberg relembra momentos da carreira e emociona ao falar sobre amizade, teatro e a passagem do tempo.

Prestes a completar 97 anos, Nathalia Timberg escolheu revisitar a própria trajetória em uma conversa marcada por memórias, reflexões e ensinamentos. A atriz é a convidada da nova edição do podcast Ser Artista, apresentado pelo empresário Marcus Montenegro, e fala sobre carreira, envelhecimento, relações humanas e o amor pela profissão que exerce há nove décadas.

O episódio chega em um momento especial da vida da artista. No dia 5 de agosto, Nathalia Timberg será homenageada no Teatro Fashion Mall, em uma celebração pelos seus 97 anos de vida e 90 de carreira, reunindo amigos, admiradores e nomes da classe artística.

Durante a entrevista, a atriz compartilha sua visão sobre o compromisso que acredita ser indispensável para quem escolhe viver da arte.

“O ser humano é um instrumento instável. Um dia pode estar com dor de cabeça, outros dias pode estar inquieto, mas ele precisa usar seu instrumento de trabalho para ele e para os outros, no caso o ator, sua arte. Qualquer coisa que você se proponha, se você quer fazer, procure fazer direito.”

Ao relembrar sua trajetória, Nathalia Timberg também comenta a preferência por personagens dramáticos e explica por que sempre se sentiu mais confortável nesse universo.

“Eu tenho uma tendência a dominar melhor os sentimentos que envolvem o drama. Mas existem pessoas que têm um jeito natural de encontrar um veio divertido nas coisas da vida.”

Em um dos momentos mais marcantes da conversa, a atriz faz uma reflexão sobre identidade e sobre a linha que separa o artista da pessoa por trás dos personagens.

“Nós nunca sabemos quem somos, porque somos uma obra em construção permanente. Só não podemos transformar nossa vida fora de cena em um palco. Eu sou uma atriz, apesar de ter que me exibir, não por ter que me exibir. Eu sou meu instrumento de trabalho e é preciso tomar muito cuidado com esse jogo, porque às vezes você o faz tão bem e você cai nele.”

Ao falar sobre a proximidade de completar um século de vida, Nathalia Timberg destaca que uma das maiores lições que aprendeu foi o valor da confiança nas relações.

Divulgação / Acervo Pessoal Uma das maiores damas da dramaturgia brasileira, Nathalia Timberg abre o coração em conversa com Marcus Montenegro e celebra uma trajetória marcada por talento e sensibilidade.

“Eu estou chegando a um século. Você tem os encantos e os desencantos. Eu fui uma pessoa que, desde pequena, se eu não puder confiar é uma quase morte pra mim. Existem pessoas de quem você gosta, simpatiza, mas existem aquelas pessoas especiais, que transmitem uma relação plena, quase um casamento, e confiar é uma coisa muito importante.”

A atriz encerra o bate-papo destacando a amizade como um dos sentimentos mais importantes construídos ao longo da vida.

“Há encontros na vida que são definitivos. Essa forma de amor que é a amizade, que eu considero, é uma das coisas mais preciosas que nós temos.”

Com o episódio, o podcast Ser Artista registra um encontro entre gerações e celebra a trajetória de uma das maiores atrizes da dramaturgia brasileira, que segue emocionando o público com sua lucidez, elegância e paixão pelo teatro e pela televisão.