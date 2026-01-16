Reprodução/Instagram Maria Flor, Maria Alice e Virgínia.

A influenciadora Virgínia Fonseca revelou que suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, devem passar por cirurgia ainda este ano. De acordo com a loira, as meninas de 4 e 3 anos, respectivamente, passarão pelo procedimento para remover as amígdalas e as adenoides.

A influenciadora falou sobre o assunto ao comentar uma noite em que as filhas dormiram com ela, mas não conseguiram descansar de forma satisfatória por conta do problema.

"Hoje as Marias dormiram comigo, e as duas roncam muito, porque têm a amígdala e a adenoide muito grandes. Inclusive, esse ano vai sair a cirurgia, porque o médico já recomendou mesmo, porque está atrapalhando elas", explicou.





Segundo a influenciadora, Maria Flor acorda várias vezes durante a noite apenas para falar alguma coisa. "Eu falo ‘volta a dormir’, ela volta… E começa a roncar de novo. É engraçada, em todas as camadas, não tem como”, contou.

A cirurgia de remoção das adenoides e amígdalas em um único procedimento é denominada adenoamigdalectomia. Esta cirurgia combinada é a mais frequentemente realizada em crianças, sendo muito pouco frequente na idade adulta. As informações são do site Saúde e Bem-estar.





A adenoide é uma estrutura localizada na parte posterior da cavidade nasal. Ela é um local de infecções frequentes em crianças, bem como causa frequente de obstrução nasal na infância. Em adultos, a adenoide raramente fica inchada (salvo algumas excepções) porque geralmente desaparece ou reduze à medida que a idade avança.

Já as amígdalas são tecidos de defesa da garganta. A remoção delas é comum em crianças com infecções frequentes ou com amígdalas muito grandes.

Este procedimento em crianças é indicado para resolver infecções respiratórias recorrentes como amigdalites, otites e sinusites, e problemas respiratórios como ronco e apneia obstrutiva.