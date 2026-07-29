Reprodução Instagram Virginia e Zé Felipe

Já faz tempo em que a fossa era cultuada pelo homem que ficou sem a mulher. Não dá mais para ser assim hoje. Zé Felipe tem que entender que ele tem que fugir da Virgínia e de tudo que lembra ela. Zé tem que ter brios e não ficar olhando a antiga mulher como objeto de desejo.

Ela já foi, ela está com outro e curtindo outro.

Você , Zé, não pode ficar cultuando a imagem dela para sempre e deixar passar a vida. Você é jovem e tem que buscar uma mulher que goste de você e que te faça bem.

A Virgínia, sinto lhe dizer, está longe de te fazer bem. Cada vez que ela aparece toda pomposa nos braços e beijos de, é um dia a mais para não te fazer bem. A vida passa e você não pode ficar sem ninguém.

Tem filas de mulheres querendo o filho de Leonardo . Mas o filho de Leonardo fica curtindo paixão atrasada e sem razão de ser pela Virgínia.

Os filhos podem, ser os mesmos, mas naquele ato insensato onde a Virgínia veio de avião privado com o Vini Jr, você, Zé, deveria ter ido buscar as crianças e não deixar elas virem de avião comercial. Gastasse 2 milhões de reais, mas fosse pegar os

O Zé ainda é jovem e tem que ter muitas lições com o pai Leonardo e com a mãe também.

Não queria ser independente, Zé? Porque, claramente, você já mostrou que precisa muito do seu pai.



