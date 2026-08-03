Reprodução/Instagram/viihtube Viih Tube reage nas redes sociais

Viih Tube e seu marido, o ex-BBB Eliezer, voltaram a movimentar as redes sociais no último domingo (2). A influenciadora surgiu para esclarecer a publicação de um vídeo educativo sobre a prevenção ao trabalho análogo à escravidão doméstica, após as inúmeras polêmicas envolvendo o reality show As Patroas, lançado no fim de junho.

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Depois de receber milhares de críticas, a influenciadora reagiu às afirmações de internautas de que o conteúdo teria sido divulgado para melhorar sua imagem após a repercussão envolvendo o reality, idealizado por ela e pelo marido.

Ao comentar sobre o assunto, Viih Tube destacou que a produção do material integra as obrigações previstas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Trabalho (MPT).

Logo, a influenciadora fez questão de negar que a iniciativa tenha partido espontaneamente como uma estratégia de comunicação. "Pessoal, vi muita gente achando que os vídeos que estamos fazendo com o MPT era pra 'limparmos' nossa barra. Mas, na verdade, eles fazem parte do nosso acordo com eles. Tudo é aprovado e criado por eles também para passar a informação correta e que eles avaliam como necessária para vocês", declarou.

Na sequência, a ex-BBB também afirmou que o acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho é público e pode ser consultado por qualquer pessoa. "Você pode ler nosso TAC, que é público no site do MPT, caso queira entender melhor o motivo desses vídeos. Obrigada!", acrescentou.

Reprodução/Instagram/viihtube Viih Tube reage nas redes sociais após críticas

A manifestação ocorreu após a repercussão do reality As Patroas, produzido pelos famosos. A produção reunia os 11 funcionários que trabalham na mansão onde Viih Tube e Eliezer vivem com os filhos. Ao longo da disputa, os participantes enfrentavam diferentes tarefas e desafios para acumular pontos.

No fim da competição, o funcionário com a melhor pontuação conquistaria o prêmio de R$ 20 mil. No entanto, ao contrário do que imaginaram, o programa não teve boa aceitação entre o público. Muitos internautas chegaram a dizer que o reality expunha e constrangia os funcionários, além de questionarem a dinâmica da competição, que chegou a ser comparada ao filme americano Jogos Vorazes.

Por isso, após milhares de críticas, Viih Tube e Eliezer retiraram do ar o reality As Patroas, que tinha previsão de contar com 10 episódios. O conteúdo foi apagado do Instagram e do YouTube, em meio à repercussão negativa nas redes sociais.

Reprodução/Internet Eliezer e Viih Tube

Justiça

Depois do bafafá, algumas denúncias foram feitas ao Ministério Público do Trabalho, que abriu uma investigação para apurar possível exposição humilhante dos trabalhadores e eventual violação de direitos. O caso foi encerrado após a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta entre o casal e o MPT.

No acordo, o casal se comprometeu a retirar o reality do ar, pagar R$ 350 mil por dano moral coletivo e produzir três vídeos educativos sobre os direitos dos trabalhadores domésticos.



