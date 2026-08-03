Reprodução/SBT Celso Portiolli alcança a liderança

Celso Portiolli segue aumentando seu poderio nos domingos do SBT. O contratado da emissora da Anhanguera bateu o sino e comemorou a liderança no minuto a minuto na Grande São Paulo, superando a reta final do Em Família com Eliana, além do pré-jogo de Palmeiras x Fortaleza, no último domingo (2).

De acordo com dados obtidos pelo iG, a atração de Celso marcou liderança por 17 minutos. O programa assumiu a liderança no fim de Em Família com Eliana, às 15h31. O Domingo Legal seguiu na primeira colocação até as 15h50.

Celso Portiolli fez questão de agradecer ao público pela recepção à nova atração do dominical, o Quem Sabe, Sobe. Na estreia, participaram os influenciadores Pepita, Nizam Hayek, Patrick Congo, Rosiane Pinheiro e Ingrid Vasconcelos.

"Queria aproveitar para agradecer porque hoje a gente estreia um quadro novo. Quando a gente acha um quadro, tem que fazer a adaptação para o público brasileiro e eu vou lá apresentar pela primeira vez", disse Celso ao comentar de seu novo projeto.

Média Geral

O iG apurou que, na média geral, Eliana seguiu na liderança com 7,7 pontos. No mesmo horário, o SBT seguiu com 6,4 e a Record com 4,8 pontos. Vale ressaltar que, mesmo em primeiro lugar em todo o horário, a audiência da loira é considerada baixa para os padrões da Globo.

Geralmente, Eliana recebe com 10,0 pontos do Temperatura Máxima e logo derruba a média para 8,0 pontos.

Celso Portiolli comemora a liderança no Ibope contra o programa da Eliana na Globo. pic.twitter.com/nWBkvIBqy6 — Central Reality (@centralreality) August 2, 2026





Audiência histórica

Porém, a grande surpresa aconteceu no encerramento, quando Portiolli registrou 6,89 e Eliana, em seus minutos finais de sua atração, marcava 6,82 pontos. Ao perceber a liderança, o apresentador do SBT f ez questão de comentar o feito contra sua ex-colega de emissora.

"Você está me acostumando mal", disse ele, sorrindo para o sino em que comemorava o primeiro lugar.

Audiência virou motivo de debate na Globo

Reprodução/TV Globo Eliana conquista audiência razoável em retorno

Mesmo mantendo a liderança, Eliana tem um forte desafio: manter uma distância de Celso Portiolli. No SBT, nos tempos áureos, a loira chegava a dar 10,0 de média.

Em seus últimos programas no canal da Anhanguera, em 2024, o Programa Eliana, exibido em junho, registrou uma média de 7,1 de audiência, quase a alcançada por ela em sua atração na Globo.

Isso fez com que a veterana estreasse novos quadros no domingão global, a fim de ganhar fôlego por mais Ibope.



