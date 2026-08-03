Reprodução/Instagram Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro

Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee (1947-2023), de 73 anos, se tornou um dos assuntos mais comentados do momento ao assumir um novo relacionamento. Depois de muitas especulações, o músico confirmou o namoro com a empresária Lilibeth Monteiro, 68, durante a comemoração dos 90 anos de Lucinha Araújo, realizada na noite deste último sábado (1º).

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Depois de curtidas em fotos, comentários nem tão discretos nas postagens um do outro e de uma viagem para Paris, na França, realizada no mês passado, o compositor resolveu falar abertamente sobre o assunto. "Hoje, saímos oficialmente do armário", brincou o artista ao comentar, entre risos, sobre a situação.

Para a surpresa de muitos, o novo casal chegou junto à festa de Lucinha Araújo, que reuniu artistas e amigos da família da mãe de Cazuza, e a declaração do viúvo de Rita Lee foi rapidamente interpretada como a confirmação pública do romance.





Roberto de Carvalho usou sua conta pessoal no Instagram para compartilhar duas fotos ao lado de Lilibeth Monteiro e recebeu inúmeros comentários de familiares, amigos e fãs. Além disso, Beto Lee, filho de Roberto e Rita Lee, fez questão de deixar emojis de coração e de mãos para o alto.

Já a atriz Maria Ribeiro celebrou a felicidade dos dois. "Apenas o casal do ano", escreveu. "Felizes", destacou Flora Gil. Além delas, artistas como Mônica Martelli, Cissa Guimarães, Marisa Monte e Marcelo Rubens Paiva também demonstraram apoio com emojis e curtidas.

Reprodução/Instagram Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro surgem juntos em nova foto.





Lilibeth Monteiro de Carvalho, de 68 anos, é vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha e membro do Conselho de Administração. Ela é ex-mulher do ex-presidente Fernando Collor, com quem teve dois filhos: Arnon, de 50 anos, e Joaquim, de 48.

Lilibeth e Collor ficaram juntos de 1975 a 1980. Em seguida, ela se casou com o banqueiro Aldo Floris, com quem teve mais um filho, Sérgio. A empresária também adotou uma menina, Constança. O terceiro marido dela foi o cineasta Euclydes Marinho. Já em 2004, ela se casou com o ex-modelo Walter Rosa, com quem teve mais uma filha, Nina Rosa, fruto de uma inseminação realizada na clínica de Roger Abdelmassih.

Reprodução/Instagram Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, é visto com ex em Paris





Vale destacar que este é o primeiro relacionamento assumido pelo músico desde a morte de Rita Lee.

História de Rita Lee e Roberto de Carvalho

Ainda que nem todo mundo saiba, Roberto viveu 47 anos ao lado da cantora, com quem formou uma das parcerias mais longevas da música brasileira.

A história de amor entre Rita Lee e Roberto de Carvalho começou com a "ajuda" de Ney Matogrosso. Foi por intermédio dele que a cantora conheceu quem viria a ser seu marido, em 1976. Roberto era guitarrista de Ney, enquanto Rita, que já havia integrado a banda Mutantes, fazia parte da Tutti Frutti.

Encantada pelo músico, Rita não perdeu tempo e resolveu chamá-lo para jantar um dia após um show de Ney.“O gato, além de lindo, cheiroso e excelente guitarrista, também se mostrava exímio pianista. Amor à primeira tecla. Humm”, declarou a artista em sua autobiografia.

Reprodução Instagram Roberto de Carvalho e Rita Lee





Após cerca de duas décadas de união, Rita e Roberto resolveram formalizar o casamento civil em dezembro de 1996, e ela passou a adotar o sobrenome do marido, tornando-se Rita Lee Jones de Carvalho.

Juntos, eles tiveram três filhos: Beto, João e Antônio. Desde a perda da artista, há pouco mais de três anos, vítima de um câncer de pulmão, ele mantinha a vida afetiva longe dos holofotes.



