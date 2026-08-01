Eliana prestigia show de Xuxa em São Paulo.
Reprodução/Instagram
Eliana prestigia show de Xuxa em São Paulo.

A apresentadora Eliana, de 53 anos, prestigiou o show de Xuxa Meneghel, de 63, em São Paulo nesta sexta-feira (31). As famosas, que são amigas de longa data, se encontraram nos bastidores do espetáculo da turnê "O Último Voo da Nave", e Eliana compartilhou o momento especial nas redes sociais.

"Sem legenda para esse momento", escreveu Eliana na legenda da publicação. A frase veio acompanhada por uma sequência de emojis de coração cor-de-rosa. Nas fotos, as icônicas apresentadoras aparecem se abraçando e fazendo caras e bocas nos bastidores do show, que ocorreu no Nubank Parque. 

Nos comentários da publicação, fãs não esconderam a emoção ao ver as famosas reunidas. “Mães de toda uma geração”, escreveu um. “Uma rainha enaltecendo o legado da outra!”, disse outro. “Minha infância dos anos 2000 resumida em uma foto! Amo vocês muito muito muito. Vocês me fizeram e me fazem tão feliz”, declarou um terceiro seguidor da loira.



Por meio dos Stories do Instagram,  Eliana ressaltou que a data do show caiu em um momento simbólico: um dia depois da comemoração do Dia Internacional da Amizade.

Na gravação, a apresentadora do “Em Família”, da Globo, inicialmente fez mistério sobre o local onde estava. "Gente, algumas partes do mundo estão comemorando o Dia Internacional da Amizade. E aí, no dia 31 de julho, aonde vocês acham que eu vim parar, hein?", disse. 

Na sequência, Eliana publicou uma foto ao lado de Xuxa , bem como alguns vídeos de momentos marcantes da performance da amiga.

Eliana prestigia show de Xuxa em São Paulo.. Foto: Reprodução/Instagram
Eliana prestigia show de Xuxa em São Paulo.. Foto: Reprodução/Instagram
Eliana prestigia show de Xuxa em São Paulo.. Foto: Reprodução/Instagram


Famosos marcam presença em show de Xuxa

Eliana foi apenas um dos nomes de peso que prestigiaram o show de Xuxa Meneghel. Na platéia, outras estrelas acompanharam a apresentação da  Rainha dos Baixinhos na capital paulista. 

Entre os famosos que participaram do evento, estão a filha da artista, Sasha Meneghel, acompanhada do marido, o cantor João Lucas. Bruna Marquezine também marcou presença ao lado do namorado, o cantor canadense Shawn Mendes.

Do palco, Xuxa brincou com a filha e com a atriz - que são amigas de infância - pedindo netos. “Bru, também quero netinho. Sem pressão”, disparou, arrancando risadas do quarteto. 

Luciano Szafir e Sônia Abrão prestigiaram show de Xuxa em São Paulo.
Reprodução/Instagram
Luciano Szafir e Sônia Abrão prestigiaram show de Xuxa em São Paulo.


Luciano Szafir, ex de Xuxa e pai de Sasha, também curtiu o show. Entre os famosos que foram prestigiar a Rainha dos Baixinhos também estavam  Sônia Abrão e Carmo Dalla Vecchia.

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