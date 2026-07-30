Reprodução/Instagram/@leonardobamboo Criador da fantasia de onça de Paolla Oliveira assinou look de Xuxa em 'O Último Voo da Nave'.

O figurinista Bruno Oliveira, conhecido por criar trajes para o Carnaval de São Paulo e responsável pela icônica fantasia de onça, que Paolla Oliveira usou a frente da bateria da Grande Rio no Carnaval de 2024, realizou um verdadeiro sonho: colaborar com um dos looks de Xuxa para a turnê "O Último Voo da Nave".

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O designer é o responsável por criar o par de asas de borboleta usadas pela Rainha dos Baixinhos durante as apresentações. A peça faz parte de um dos figurinos que mais estão chamando a atenção nas redes sociais.

Um sonho de infância

Por meio de um vídeo publicado no Instagram, Bruno Oliveira abriu o coração sobre a importância que o trabalho com Xuxa teve em sua vida. Na postagem, ele revelou que é fã da artista desde criança e detalhou como foi o processo de confecção das asas.

Reprodução/Instagram Bruno Oliveira e Xuxa.





"Quando era menino, como milhões de brasileiros, fui apaixonado pelo universo da Xuxa. Cresci fascinado pelos figurinos e a maneira como ela transformava fantasia em emoção. Jamais imaginei que teria a oportunidade e a responsabilidade de criar uma peça para um espetáculo tão marcante, como 'O Último Voo da Nave'", começou o designer.







Nas imagens, é possível conferir imagens de partes do minucioso processo de criação das peças, que foi confeccionada em vime e folhas de ouro. Durante a confecção das asas, Bruno frequentou a casa da artista e manteve contato direto com ela.

“Ao criar essa asa, desde o primeiro traço, sabia que ela precisava transmitir força e delicadeza. Ela foi desenvolvida toda em vime, garantido peso reduzido e resistência. O revestimento foi manual, com folhas de ouro, aplicadas cuidadosamente para criar um acabamento sofisticado e cheio de brilho”, detalhou o designer.

Um dos aspectos que se destacam no costeiro é a aplicação de borboletas. “Elas foram recortadas a laser, receberam acabamento manual de pequenas estruturas metálicas banhadas a ouro. Tudo foi pensado para transmitir imponência. As borboletas também foram desenvolvidas especialmente para esse projeto. A etapa mais minuciosa foi a aplicação de cada borboleta e de cada cristal, um a um, revelando diferentes reflexos”, explicou.





Traje icônico de Paolla Oliveira

A fantasia de onça que Paolla Oliveira usou durante seu penúltimo desfile como rainha de bateria da Grande Rio foi um dos pontos altos do Carnaval carioca em 2024. Na ocasião, o tema do enredo da escola de samba foi “O Mito de Criação da Onça”, e o traje criado especialmente para a ocasião não decepcionou.

Reprodução/Instagram/@leonardobamboo Paolla Oliveira durante o Carnaval 2024.





Com uma cabeça de felino, equipada com olhos de led que se acendiam como chamas, a fantasia logo viralizou na internet, ficando marcada como uma das mais icônicas já desfiladas na Marquês de Sapucaí.