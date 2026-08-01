Reprodução/Instagram Susana Werner explica por que abandonou novelas após casamento.

Susana Werner abriu o jogo sobre o motivo que a fez se afastar das novelas. Aos 49 anos, a atriz contou que, apesar de gostar da televisão, optou por não aceitar novos trabalhos em folhetins por uma escolha pessoal, ligada ao casamento com o ex-goleiro, Júlio César.

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Por meio das redes sociais, Susana explicou que a rotina puxada de gravações e algumas situações que envolvem a atuação não combinam com a forma como leva o seu casamento.“Eu amava trabalhar em TV. Mas, casada, não rola”, começou a loira.

Susana ainda afirmou que prefere evitar trabalhos que possam gerar algum tipo de desconforto dentro do relacionamento. “Não me sinto confortável para fazer qualquer tipo de trabalho que possa afetar meu relacionamento. Sempre fui assim”, disse.

Segundo ela, ao longo dos anos, o afastamento do meio artístico ocorreu de forma progressiva. “Fui me anulando e me afastando desse tipo de trabalho”, acrescentou.





Entre as razões que levaram Susana a se afastar da atuação estão as cenas românticas com outros atores. Ela explicou que não se sente à vontade para interpretar momentos de intimidade com outros homens. “Eu não gosto de fazer uma cena beijando outro homem. Coisa minha. Não sou contra quem faça, mas eu não me sentia confortável”, pontuou.





Convite para novela em Portugal

Susana Werner aproveitou a oportunidade para relembrar um convite que recebeu para atuar em uma novela portuguesa. A atriz contou que chegou a aceitar o convite, mas o folhetim chegou ao fim antes de sua participação acontecer. “Acabei aceitando por impulso. A novela foi ao ar, mas acabou antes da minha participação. Eu dei graças a Deus”, afirmou.

Na sequência, a loira explicou que, caso tivesse levado o projeto à frente, teria tido a sensação de estar “desrespeitando meu marido e filhos”.

Volta às novelas?

Susana Werner parece estar decidida a não voltar a atuar em novelas. No entanto, em seu desabafo ela afirmou que só retomaria a atuação caso algo mudasse em sua vida pessoal. “Não é questão de não gostar mais. Eu faria se não estivesse mais casada, e espero que isso não aconteça. Se ele me traísse, eu voltaria a trabalhar no meu meio. Mas, estando casada, bonitinho, tudo certinho, não”, esclareceu.

Susana Werner fez sucesso como atriz durante os anos 90. Entre seus principais trabalhos estão "Malhação", "Um Anjo Caiu do Céu", "Não Fuja da Raia" e "Sítio do Picapau Amarelo".