Reprodução Instagram Xuxa brinca com polêmica sobre figurino e manda recado aos críticos





Xuxa Meneghel mostrou que levou na esportiva as críticas recebidas pelo figurino usado na estreia da turnê "O Último Voo da Nave". Nesta segunda-feira (27), a apresentadora de 63 anos usou as redes sociais para agradecer o carinho dos fãs e ironizar os comentários negativos sobre o look escolhido para subir ao palco no último sábado (25), em São Paulo.

Durante o primeiro show da turnê, realizado no Nubank Parque para cerca de 50 mil pessoas, Xuxa apareceu usando bodys ultracavados nas cores prata e dourado, que chamaram a atenção do público e geraram debates nas redes sociais. Parte dos internautas criticou a exposição da virilha da artista, enquanto outros defenderam a liberdade estética da apresentadora.

Xuxa ironiza críticas ao figurino

Em publicação nas redes sociais, Xuxa agradeceu as mensagens de apoio e brincou com a repercussão do figurino ao fazer um trocadilho com o nome da turnê.

"Estou até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vocês para mim. NADA é melhor ou maior que amor de verdade, e quem não gostou continue divulgando, por favor, com suas 'críticas', pois quem sabe com isso vou viajar para mais lugares e mostrar o último voo da virilha (ops)... da nave", escreveu.









Debate tomou conta das redes sociais

A polêmica envolvendo o figurino começou logo após a estreia do espetáculo. Entre as manifestações que ganharam destaque nas redes sociais está a da influenciadora Mônica Salgado, que afirmou ter visto uma "erotização desmedida, envelopada como empoderamento" durante a apresentação.

Turnê seguirá por outras capitais

"O Último Voo da Nave" estreou com ingressos esgotados e público estimado em 50 mil pessoas. O espetáculo apresenta um roteiro revisionista com 37 músicas que revisitam diferentes momentos da carreira da artista.

Reprodução Instagram Xuxa Meneghel





Após a estreia, Xuxa volta ao palco do Nubank Parque, em São Paulo, no dia 31 de julho. Na sequência, a turnê segue para Curitiba, no dia 26 de setembro, na Arena da Baixada, e para Belo Horizonte, em 14 de novembro, na Arena MRV. O encerramento está marcado para 20 de dezembro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, que receberá o último voo da icônica nave da apresentadora.



