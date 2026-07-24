Reprodução/Internet Globo ficou 21 horas consecutivas sem liderar a audiência





Esta coluna foi inspirada em um texto de Alessandro Lo Bianco, publicado no Portal iG, sobre Eliana e seu novo programa.

Vamos ao caso de Eliana na TV Globo.

O primeiro erro grosseiro que cometeram com Eliana foi, em vez de programá-la assim que saiu do SBT, escalá-la primeiro para a GNT, um canal insípido, fazendo um programa insípido e desnecessário. Isso esfriou a Eliana. Ela tinha que ter saído do SBT e ido direto fazer o programa de domingo da TV Globo.

Mas os diretores neófitos da TV Globo inventaram que teriam que descansar a imagem dela. Isso é de uma bobagem inexorável. Coisa típica da nova direção da emissora.

A TV Globo, a cada dia, está pior sob a direção de Amaury Soares e Paulo Marinho. Um não faz nada, e o outro ajuda.

Quando Eliana entrou no ar aos domingos, já era. Ela estava sem pique e sem carisma. Então, o Ibope dela foi ruim, sim. Quem vocês querem enganar sobre a Eliana.





Fizeram isso na TV Record há muitos anos, quando contrataram a Xuxa. Os diretores diziam que ela daria 12 pontos de Ibope. Um dos diretores até tinha a mania, da qual ela não gostava, de passear de mãos dadas com ela pelos corredores da TV Record.

A Xuxa deu 6 e, muitas vezes, dava 5. Ao fim do segundo contrato, ela nem quis ficar na emissora. Ela viu tanta bobagem ali que sentiu saudades do Boni.

Agora está acontecendo isso com a Eliana na TV Globo, mas a Eliana não tem mais para onde ir. Então, fizeram uma reunião com muitas pessoas, que não serviu para nada. Tudo para dizer que estariam contentes se a Eliana desse apenas 3 pontos de Ibope acima do Celso Portiolli.

Todos os participantes da reunião, somados, falaram tantas bobagens que o Boni, sozinho, resolvia coisas muito mais difíceis. Tenho certeza de que o Boni nem contrataria a Eliana.

Mas, agora que ela foi contratada, os caras têm que fazer de conta que está tudo bem, porque foram eles que a contrataram.

Enfim, vamos ver, aos domingos, o novo programa de Eliana na TV Globo. O nome do programa é O Elo Fraco.

Que coincidência: Eliana é o elo fraco da TV Globo.