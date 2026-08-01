Instagram Xuxa

A eterna Rainha dos Baixinhos voltou ao palco do Nubank Parque, em São Paulo, na última sexta-feira (31), para apresentar o segundo show da turnê "O Último Voo da Nave".

Antes de iniciar a apresentação, porém, Xuxa Meneghel, de 63 anos, não deixou passar as críticas recebidas após a estreia da turnê e respondeu, com bom humor, aos comentários sobre sua virilha.

Usando um body prateado, a apresentadora brincou com o público: "Quem veio aqui para ver minha virilha, hoje eu botei meia. Não vão conseguir ver, desculpa".

Após as críticas à estreia da turnê, a apresentadora respondeu com bom humor no segundo show em São Paulo e emocionou o público

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Ao longo da semana, Xuxa foi alvo de inúmeras críticas relacionadas à sua virilha e ao bumbum. Em resposta, publicou uma mensagem nas redes sociais:

"Tô até agora lendo, ouvindo e vendo tanto carinho de vcs pra mim. NADA é melhor ou maior que amor de verdade, e quem não gostou continue divulgando, por favor, com suas 'críticas', pois quem sabe com isso vou viajar pra mais lugares e mostrar o último voo da virilha (ops)... da nave", escreveu.

Emocionada

Durante o show, Xuxa se emocionou, chorou ao agradecer o carinho do público e brincou com a própria performance:

Instagram Xuxa

"Eu não sei cantar, não sei dançar, e vocês vêm ver essa velhinha de 63 anos pagar mico."

Ela também contou que, quando a turnê foi proposta, não acreditava que conseguiria lotar duas apresentações.





Na plateia, além de milhares de fãs, estavam a filha da apresentadora, Sasha Meneghel, o marido dela, João Lucas, a atriz Bruna Marquezine, a apresentadora Eliana e o ex-marido de Xuxa, Luciano Szafir, que acompanharam o espetáculo de perto. Em outro momento, Xuxa brincou: "Imagina quando meus netos virem esse show daqui a alguns anos?".

A turnê "O Último Voo da Nave" segue agora para Curitiba (26/9), Belo Horizonte (14/11), Rio de Janeiro (20/12) e retorna a São Paulo em 27 de fevereiro de 2027.