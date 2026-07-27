Xuxa arrasa em show
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Xuxa arrasa em show


De verdade, eu penso que ninguém acreditava que a Xuxa ainda daria o show incrível que deu neste sábado, no Nubank Park.

Pelas contas mais baixas, a Xuxa , ao final da temporada, vai ter um lucro de 60 milhões de reais. Mas ela merece.

Muitos dizem que ela nem canta. Mas isso não importa.

Vale o show, o grande show que ela protagonizou, e toda a produção que encantou a plateia.

A entrada da nave foi emocionante, e a descida dela do alto foi algo inacreditável.

Ali, o povo deveria sair e comprar ingresso outra vez.

Último voo da nave
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Último voo da nave


Essa mulher, aos 63 anos, deu um show raro e emocionou a todos os que estavam lá.

Quando dá entrevistas, ela fala muita bobagem, mistura política com ideologia e ofende as pessoas.


Mas, no palco, é aquela mulher que um dia apareceu ao lado de Pelé na sala de Boni, na TV Globo.

E Boni acabou contratando a Xuxa, mesmo ela exigindo que o programa tivesse o nome dela.

Paquitas
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Paquitas


Por muitos anos, as pessoas pensaram que ela se casaria com Pelé.  Até publicidade como noivos eles fizeram.

Mas ela acabou optando por um relacionamento com outra pessoa e deixou Pelé de lado.

Isso Pelé contou ao seu amigo Luciano do Valle, em Nova York.

Pois é, nem Pelé teve tudo o que desejou.

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