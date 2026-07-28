Reprodução/Record Apresentadora do A Tarde É Sua falou sobre a virada de chave do reality

Em uma participação no programa de Flavio Ricco, no Portal Leo Dias, a apresentadora Sonia Abrão abriu o jogo sobre os bastidores e os rumos dos maiores realities shows da televisão brasileira. Com sua sinceridade habitual, a jornalista analisou o impacto da saída de Boninho da TV Globo e revelou os motivos que quase a fizeram desistir de acompanhar A Fazenda, da Record.

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Um dos pontos altos da conversa foi a análise sobre o Big Brother Brasil, exibido há mais de 25 anos pela TV Globo. Para Sonia, o reality show mais assistido do país perdeu parte de sua essência com a saída de Boninho. A apresentadora destacou o envolvimento profundo que o ex-diretor tinha em todas as etapas da produção, o que, segundo ela, imprimia sua marca no formato.





"A saída do Boninho mudou a dinâmica do programa. Ele respirava aquilo e estava em cada detalhe," avaliou a apresentadora do A Tarde É Sua. Apesar de ter trocado algumas farpas e desavenças públicas com o diretor no passado, Sonia Abrão fez questão de ressaltar que o tempo passou, as rusgas ficaram para trás e os dois construíram uma relação de respeito nos bastidores.

Virada de chave em A Fazenda

Quando o assunto mudou para o reality rural da Record, Sonia Abrão não escondeu que chegou a se afastar de A Fazenda em temporadas anteriores, como a de Deolane e Bárbara Borges. Segundo a apresentadora, o nível de agressividade e os conflitos excessivos tornaram o programa insustentável para o público. "Aquela baixaria que tinha se tornado nos últimos três ou quatro anos, não dava. Era muito ruim," desabafou.





Na visão de Sonia, o formato mudou muito recentemente. Ela reconheceu que a edição mais recente, com Dudu Camargo, Rayane Figliuzzi, Gaby Spanic e outros, conseguiu dar uma volta por cima, recuperando a qualidade artística e surpreendendo positivamente os telespectadores e críticos.

Com o padrão de qualidade nos eixos, a expectativa para a próxima temporada de A Fazenda é alta. "Então, esse ano, a gente espera que dê certo também. É um mercado de trabalho muito grande", concluiu a apresentadora.



