Reprodução/Instagram Day Magalhães revela que Vini Jr. trocou de número após reconciliação com Virginia.

Vini jr., de 26 anos, voltou a ter seu nome envolvido em polêmicas após sua reconciliação com Virginia Fonseca, de 27 anos. Depois de supostamente ter deixado de seguir 47 famosas no Instagram, o atleta também teria trocado de número de telefone.

A informação foi revelada pela influenciadora Day Magalhães, que já viveu um affair com Vini Jr. no passado. Em entrevista à Quem, ela contou que o atacante do Real Madrid já não utiliza o antigo número de telefone e até desativou a sua antiga conta no Whatsapp."Sim, trocou o número e desativou o Whatsapp antigo", revelou.

A loira ainda destacou que a mudança ocorreu recentemente, durante a viagem de Virginia e Vini Jr. à Jamaica. Na semana passada, o casal aproveitou cerca de quatro dias no país caribenho e compartilhou detalhes dos dias de descanso nas redes sociais.





Unfollow em famosas

A suposta mudança de número de telefone de Vini Jr. veio à tona apenas um dia após uma suposta lista com os nomes de 47 famosas que o atleta deixou de seguir no Instagram viralizar nas redes sociais.





Entre as famosas citadas estão Bella Campos, Paloma Bernardi, Mel Maia, Yasmin Brunet, Juliana Nalú e Erika Schneider. Atualmente, Vini Jr. segue 973 contas no Instagram. Em contrapartida, ele é acompanhado por pouco mais de 63 milhões de pessoas na rede social.

Após a grande repercussão da suposta lista, algumas famosas se pronunciaram sobre o assunto. Após publicar um vídeo que foi interpretado por parte da web como uma resposta indireta ao unfollow de Vini Jr., Bella Campos veio a público e negou quaisquer alfinetadas ao casal.

Erika Schneider também reagiu à ação do jogador de futebol. Ao perceber que Vini Jr. deixou, de fato, de segui-la na rede social, ela também deixou de segui-lo no Instagram. Além disso, a influenciadora também deixou de seguir Virginia.

Erika e Virginia já participaram juntas de uma campanha fotográfica para uma marca de moda fitness. A influenciadora também esteve no extinto programa apresentado por Virginia no SBT, "Sabadou".