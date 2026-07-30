Ari Teles Rachel Gollassi

Depois de passar pela televisão, cinema e streaming,vive um novo desafio nos palcos. A atriz estreia a comédia "Já Dizia Minha Vó!", em cartaz no Teatro UOL, em São Paulo, ao lado de, que celebra 50 anos de carreira em 2026.

Na montagem escrita por Tiago Luchi e dirigida por Isser Korik, Rachel interpreta Gabriela, uma jovem diagnosticada com TDAH que enfrenta crises de ansiedade e um relacionamento tóxico. Em meio às incertezas, ela encontra apoio na avó, Dona Irene, personagem de Fafy Siqueira, dando início a uma história que mistura humor, emoção e reflexões sobre saúde mental, etarismo, relações familiares e afeto.

Além de protagonizar a peça, Rachel Gollassi também assina a produção executiva do espetáculo, projeto que, segundo ela, nasceu de uma inspiração bastante pessoal.

“Neste momento, o sentimento que me define é gratidão. Gratidão por ver um sonho que nasceu das histórias e aventuras da minha avó paterna ganhar vida nos palcos e por poder vivê-lo de forma tão intensa, como atriz e também como produtora. Foram três anos de construção, de acreditar na história, buscar parceiros, enfrentar desafios e não desistir. Hoje, olhar para esse projeto é a confirmação de que vale a pena lutar pelos sonhos em que acreditamos. Dividir o palco com a Fafy Siqueira é um privilégio e uma oportunidade rara de aprendizado. Construímos uma relação de carinho, confiança e amizade que ultrapassou a cena, e acredito que o público percebe esse afeto verdadeiro. Este é, sem dúvida, um dos capítulos mais marcantes da minha trajetória.”

A nova montagem marca mais um capítulo na trajetória da atriz, que vem construindo carreira em diferentes formatos. Na televisão, participou das novelas Gênesis, da Record TV, e Renascer, da TV Globo. No streaming, integrou o elenco da série Bom Dia, Verônica e do filme Um Natal Cheio de Graça, ambos da Netflix, além de produções da plataforma ReelShort.

No cinema, Rachel também acumula reconhecimento internacional. Em 2024, recebeu os prêmios de Melhor Atriz Protagonista nos festivais de Florença e Roma, na Itália, pelo trabalho no curta Encontro Inoportuno.

Em cartaz no Teatro UOL, "Já Dizia Minha Vó!" aposta na mistura de humor e emoção para tratar de temas atuais, mostrando como o diálogo entre diferentes gerações pode ajudar a enfrentar desafios cada vez mais presentes na sociedade.