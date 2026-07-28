Reprodução/Instagram/Virginia Vini Jr e Virginia Fonseca.

Uma suposta lista que circulou nas redes sociais nesta terça-feira (28) mostra que Vini Jr., de 26 anos, deixou de seguir 47 mulheres após reatar o namoro com Virginia Fonseca, de 27. Os perfis citados são de diversas famosas brasileiras e estrangeiras.

Dentre os nomes que se destacam, estão os das atrizes Mel Maia, Bella Campos e Paloma Bernardi. Além delas, modelos como Yasmin Brunet, Erika Schenider, Juliana Nalú, e Anna Cangussu aparecem na lista.

Entre as famosas internacionais que receberam unfollow do atacante do Real Madrid no Instagram estão a cantora dominicana Natti Natasha, e as modelos Clara Berry e Cydney Moreau. Confira a lista completa de famosas que o atleta supostamente deixou de seguir abaixo.

Amanda Diaz

Anna Cangussu

Bella Bonato

Carolina Portaluppi

Chelsea Vidal

Lari Santos

Camila Canuto

Bella Campos

Paloma Bernardi

Dada Favatto

Juliana Nalu

Patricia Ramos

Duda Borges

Juliana Goritto

Yasmin Brunet

Juliana Simao

Isa Silva

Bianca Costa

Mel Maia

Lorena Maia

Clara Berry

Cydney Moreau

Dea

Duda Wiesel

Erika Schneider

Evelyn Yañez Souza

Gabi Lopes

Gabi Rios

Gabriella Brótos

Isabella Duarte

Isabella Kulikovski

Laura Oliveira

Lorena Leoni

Marina Ferrari

Luna Bonassi

Marta Calvín

Mayara C. Maia

Nath Fischer

Natti Natasha

Nicole Lilyen

Oriana Falla

Saory Cardoso

Sofia Muse

Sol Andrade

Thaisa Carvalho

Thaissa Pires

Valentina Isabel Gómez



Atualmente, Vini Jr. segue 973 contas no Instagram. Em contrapartida, ele é acompanhado por cerca de 63 milhões de pessoas na rede social.





Relacionamento com Virginia Fonseca

Vini Jr. e Virginia Fonseca assumiram publicamente o namoro em outubro de 2025, meses após a influenciadora anunciar o fim de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe.





Poucos meses após eles assumirem que viviam um romance, rumores sobre supostas traições por parte do atleta passaram a circular nas redes sociais. Apesar disso, eles mantiveram o relacionamento até maio deste ano, quando anunciaram o término.

Apesar disso, o fim do namoro não durou muito. Em junho deste ano, durante a Copa do Mundo 2026, boatos sobre uma reaproximação começaram a ganhar força. No dia dos namorados, a influenciadora recebeu um enorme buquê de rosas vermelhas, que internautas especularam ter sido enviado por Vini Jr..

A influenciadora também surgiu em jantares e camarotes onde pessoas próximas do jogador estavam, além de ter sido flagrada na mansão alugada por ele durante o torneio, nos Estados Unidos.

Eles também surgiram em clima de romance durante uma viagem em comemoração ao aniversário de 26 anos do atleta, na costa da Itália. Na publicação, Virginia aparece sentada no colo do atleta.

A reconciliação ocorreu em 20 de julho, quando eles surgiram juntinhos e aos beijos na inauguração da WeGym, academia da influenciadora.