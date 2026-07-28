Uma suposta lista que circulou nas redes sociais nesta terça-feira (28) mostra que Vini Jr., de 26 anos, deixou de seguir 47 mulheres após reatar o namoro com Virginia Fonseca, de 27. Os perfis citados são de diversas famosas brasileiras e estrangeiras.
Dentre os nomes que se destacam, estão os das atrizes Mel Maia, Bella Campos e Paloma Bernardi. Além delas, modelos como Yasmin Brunet, Erika Schenider, Juliana Nalú, e Anna Cangussu aparecem na lista.
Entre as famosas internacionais que receberam unfollow do atacante do Real Madrid no Instagram estão a cantora dominicana Natti Natasha, e as modelos Clara Berry e Cydney Moreau. Confira a lista completa de famosas que o atleta supostamente deixou de seguir abaixo.
- Amanda Diaz
- Anna Cangussu
- Bella Bonato
- Carolina Portaluppi
- Chelsea Vidal
- Lari Santos
- Camila Canuto
- Bella Campos
- Paloma Bernardi
- Dada Favatto
- Juliana Nalu
- Patricia Ramos
- Duda Borges
- Juliana Goritto
- Yasmin Brunet
- Juliana Simao
- Isa Silva
- Bianca Costa
- Mel Maia
- Lorena Maia
- Clara Berry
- Cydney Moreau
- Dea
- Duda Wiesel
- Erika Schneider
- Evelyn Yañez Souza
- Gabi Lopes
- Gabi Rios
- Gabriella Brótos
- Isabella Duarte
- Isabella Kulikovski
- Laura Oliveira
- Lorena Leoni
- Marina Ferrari
- Luna Bonassi
- Marta Calvín
- Mayara C. Maia
- Nath Fischer
- Natti Natasha
- Nicole Lilyen
- Oriana Falla
- Saory Cardoso
- Sofia Muse
- Sol Andrade
- Thaisa Carvalho
- Thaissa Pires
- Valentina Isabel Gómez
Atualmente, Vini Jr. segue 973 contas no Instagram. Em contrapartida, ele é acompanhado por cerca de 63 milhões de pessoas na rede social.
Relacionamento com Virginia Fonseca
Vini Jr. e Virginia Fonseca assumiram publicamente o namoro em outubro de 2025, meses após a influenciadora anunciar o fim de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe.
Poucos meses após eles assumirem que viviam um romance, rumores sobre supostas traições por parte do atleta passaram a circular nas redes sociais. Apesar disso, eles mantiveram o relacionamento até maio deste ano, quando anunciaram o término.
Apesar disso, o fim do namoro não durou muito. Em junho deste ano, durante a Copa do Mundo 2026, boatos sobre uma reaproximação começaram a ganhar força. No dia dos namorados, a influenciadora recebeu um enorme buquê de rosas vermelhas, que internautas especularam ter sido enviado por Vini Jr..
A influenciadora também surgiu em jantares e camarotes onde pessoas próximas do jogador estavam, além de ter sido flagrada na mansão alugada por ele durante o torneio, nos Estados Unidos.
Eles também surgiram em clima de romance durante uma viagem em comemoração ao aniversário de 26 anos do atleta, na costa da Itália. Na publicação, Virginia aparece sentada no colo do atleta.
A reconciliação ocorreu em 20 de julho, quando eles surgiram juntinhos e aos beijos na inauguração da WeGym, academia da influenciadora.