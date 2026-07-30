Acervo Pessoal / Divulgação Mariana Soares





Quando um aeroporto funciona sem atrasos, poucos passageiros imaginam tudo o que acontece nos bastidores para manter a operação em ordem. Para Mariana Soares, CEO da Auter Airports, o maior desafio das concessões aeroportuárias está longe das pistas de pouso e decolagem.

À frente de uma empresa especializada em inteligência para aeroportos, a executiva defende que o verdadeiro patrimônio de uma concessão não está apenas na infraestrutura, mas na capacidade de interpretar informações e transformar dados em decisões estratégicas.

“O maior risco de uma concessão aeroportuária não está na operação. Está no que a gestão não consegue ver antes que vire problema.”

Segundo Mariana, muitas decisões ainda são tomadas com base em informações fragmentadas, o que pode gerar desperdícios, retrabalho e dificuldades que só aparecem quando o impacto já é inevitável.

Para explicar esse cenário, a executiva faz uma distinção entre dois conceitos que considera fundamentais para o futuro da aviação brasileira: monitorar e enxergar.

“Monitorar captura eventos. Enxergar permite decidir.”

Na avaliação da CEO, registrar informações por meio de câmeras, sensores e sistemas tecnológicos é apenas parte do processo. O verdadeiro diferencial está em reunir esses dados de forma integrada para antecipar riscos, orientar investimentos e aumentar a eficiência das operações.

Com a expansão das concessões de aeroportos regionais, Mariana Soares acredita que a gestão baseada em informação será um dos fatores mais importantes para garantir operações sustentáveis e competitivas ao longo dos próximos anos.

“Dado estruturado desde o início da concessão é um ativo que valoriza com o tempo. Dado que nunca foi estruturado é uma dívida que vai cobrar juros.”

Para a executiva, o futuro da aviação passa menos por novas obras e mais pela capacidade de transformar informações em decisões. Uma mudança de visão que, segundo ela, pode redefinir a forma como aeroportos brasileiros serão administrados nas próximas décadas.