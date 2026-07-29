Reprodução/Instagram Vini Jr. e Virginia durante viagem à Jamaica.

Virginia Fonseca, de 27 anos, encantou os mais de 56 milhões de seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos ao lado de Vini Jr., de 26 anos, durante viagem do casal à Jamaica. Os registros foram publicados nas redes sociais da influenciadora nesta quarta-feira (29) e o clima de romance entre os famosos chamou a atenção de internautas.

Os dias de descanso no país caribenho ocorreram na última semana, pouco tempo depois dos famosos assumirem a reconciliação publicamente.

No carrossel de imagens, é possível ver os dois em momentos de intimidade, inclusive enquanto conversam durante um treino na academia. Em outro clique, o casal posa sorridente em uma loja de artigos temáticos do país, enquanto Vini Jr. usa uma peruca jamaicana.

Em outros cliques, Virginia surgiu deslumbrante, exibindo o corpo escultural em passeios pela orla da ilha. Para abrir o carrossel de fotos, ela escolheu um registro em que surge montada em um cavalo, passeando à beira-mar. Já em outra foto, a loira aparece vestindo um biquíni marrom fininho, enquanto posa com a paisagem paradisíaca ao fundo.





Vale destacar que o casal já retornou ao Brasil. Nesta terça-feira (28) a influenciadora usou as redes sociais para informar aos seguidores que estava em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Mais cedo, ela mostrou que jogou uma partida de beach tênis ao lado do atleta.







Virginia se emociona ao relembrar morte do pai

A influenciadora Virginia Fonseca emocionou os seguidores nesta terça-feira (28) ao compartilhar um momento de profunda vulnerabilidade. Por meio dos Stories do Instagram, enquanto divulgava uma nova linha de produtos voltada para o Dia dos Pais, a criadora de conteúdo não conteve a emoção ao recordar seu pai, Mário Serrão, falecido em 19 de setembro de 2021, aos 72 anos.

Reprodução/Instagram Virginia e Mário Serrão.





No desabafo, Virginia demonstrou pesar pelo fato de o pai não ter acompanhado seu sucesso como empresária. Segundo ela, Mário Serrão morreu apenas três dias após a inauguração da WePink, marca de cosméticos fundada pela influenciadora em parceria com Samara Pink.

A criadora de conteúdo ainda destacou o gosto refinado que o pai tinha para fragrâncias. “Ele gostava muito de perfume. O meu pai era muito perfumado. Meu pai fumava muito, mas ele não tinha cheiro de cigarro, era só de perfume, exalava muito”, relembrou.