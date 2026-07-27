Reprodução/Instagram Vini Jr. e Tery Crews desafiam Haaland.

Vini Jr. e Terry Crews voltaram a movimentar as redes sociais. Após o encontro no Cristo Redentor, o atleta compartilhou uma sequência de fotos ao lado do ator nas redes sociais, aproveitando a oportunidade para desafiar o jogador da Seleção Norueguesa, Erling Haaland.

A brincadeira faz referência aos inúmeros memes criados por internautas pouco antes da partida Brasil x Noruega, que eliminou o time brasileiro da Copa do Mundo 2026. Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, torcedores da Seleção Brasileira fizeram montagens inspiradas no filme "As Branquelas", que trocavam o rosto dos protagonistas pelos de Vini Jr. e Erling Haaland.

Vale destacar que Terry Crews interpretou o personagem Lattrel Spencer no longa-metragem de comédia norte-americano, um jogador profissional de basquete que nos memes, era substituído por Vini Jr.

"Estamos esperando por você @erling", escreveu o jogador de futebol marcando Haaland na legenda da publicação. Nas imagens, os famosos surgiram em uma academia, exibindo os músculos definidos. Eles também apareceram vestindo camisas do Real Madrid e interagindo com familiares de Vini Jr.

Nos comentários da publicação, fãs da dupla entraram na brincadeira e deixaram mensagens para lá de criativas. “Vou colocar esse encontro nos livros de história”, escreveu um. “Essa dupla vai aprontar, hein!” declarou outro. “O pai do Vini tem dois empregos”, brincou outra, fazendo referência à série “Todo Mundo Odeia o Chris”, na qual Terry interpreta o personagem Julius.





Visita ao Cristo Redentor

Vini Jr. e Terry Crews pararam a internet ao surgirem juntos durante uma visita ao Cristo Redentor nesta quinta-feira (23). Na ocasião, Virginia Fonseca também participou do passeio.

Reprodução/Instagram Virginia e Vini Jr. visitam o Cristo Redentor.





Este foi o primeiro encontro entre o ator e o jogador, que já costumavam interagir por meio das redes sociais. Na ocasião, Terry compartilhou um vídeo no qual coloca Vini Jr. nas costas.

Na legenda, o ator declarou seu carinho e admiração pelo atleta. "A primeira vez que conheci o @vinijr - e aconteceu no Cristo Redentor, no Rio! Que momento. Que bênção. Um verdadeiro sonho realizado", começou o Terry.

"O Vini é um dos maiores e mais empolgantes jogadores de futebol do mundo. O talento, a velocidade, o preparo físico e tudo o que ele faz em campo são absolutamente incríveis. Eu já era um fã gigante -mas conhecê-lo pessoalmente me fez ficar impressionado do mesmo jeito com o coração dele, o espírito dele e o amor que ele carrega pelo Brasil", continuou o artista.

O artista ainda fez piada com o fato de Vini Jr. ter subido em suas costas poucos minutos após conhecê-lo pessoalmente. No texto, Terry afirmou que o encontro foi o início de uma longa amizade entre eles.







"Mesmo sendo o nosso primeiro encontro, parecia que eu estava reencontrando um irmão mais novo e um amigo de longa data. O amor e o respeito mútuo foram imediatos e reais. Eu realmente acredito que este é o começo de uma amizade que vai durar para sempre", declarou o Crews.

"Ainda estou deslumbrado com o Vini, deslumbrado com o Brasil e muito grato por ter compartilhado esse momento inesquecível em um lugar tão poderoso e lindo", concluiu o ator.

Em resposta, Vini Jr. escreveu nos comentários da postagem: "Eu te amo, Julius".