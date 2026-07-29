Bella Campos nega indireta para Virginia Fonseca e Vini Jr. após suposto unfollow de jogador.
Reprodução/Instagram
Bella Campos nega indireta para Virginia Fonseca e Vini Jr. após suposto unfollow de jogador.

Bella Campos se pronunciou sobre um vídeo publicado por ela nas redes sociais nesta terça-feira (28), que passou a ser interpretado como uma suposta indireta a Vini Jr. e Virginia Fonseca. Por meio de um comentário deixado em uma postagem no Instagram, a atriz esclareceu a natureza da gravação e negou os boatos.


Tudo começou nesta terça-feira (28), quando o nome de Bella surgiu em uma suposta lista de famosas que Vini Jr. teria deixado de seguir no Instagram após assumir a reconciliação com Virginia.

Poucas horas depois do compilado viralizar nas redes sociais, Bella surgiu nos Stories do Instagram dublando a música "Ah, Tá, Vai Me Pegar", sucesso interpretado por MC Kátia, cuja letra diz: "Eu nem vou dormir hoje direito, pois ela disse que vai me pegar".

Internautas logo passaram a interpretar a gravação como uma suposta indireta ao casal. Diante da repercussão do caso, Bella negou que a postagem fosse direcionada à eles. "Gente, não existe rivalidade feminina nesse perfil. Todos os meus vídeos são só dublagens aleatórias", escreveu.

Vini Jr. e Virginia durante viagem à Jamaica.. Foto: Reprodução/Instagram
Virginia compartilha fotos com Vini Jr. após viagem para Jamaica.. Foto: Reprodução/Instagram
Bella Campos curte dia de sol . Foto: Instagram/Instagram/bellacampox
Bella Campos mostra beleza nas redes sociais. Foto: Instagram/Instagram/bellacampox
Bella Campos nega indireta a Virginia e Vini Jr.. Foto: Reprodução/TikTok


Erika Schneider retribui unfollow de Vini Jr. e deixa de seguir Virginia

Bella Campos não foi a única que se pronunciou após a suposta onda de unfollows de Vini Jr.. Um dos nomes que chamou atenção na lista foi o da influenciadora Erika Schneider, que não deixou a atitude do craque passar em branco.

Erika Schneider deixa de seguir Vini Jr. e Virginia.
Reprodução/Instagram
Erika Schneider deixa de seguir Vini Jr. e Virginia.

Após aparecer entre as famosas que teriam recebido unfollow de Vini Jr., a influenciadora também deixou de seguir o jogador no Instagram. E ela não parou por aí: Virginia também deixou de ser seguida pela por ela na rede social.

Erika e Virginia já participaram juntas de uma campanha fotográfica para uma marca de moda fitness. A influenciadora também esteve no extinto programa apresentado por Virginia no SBT, "Sabadou".

A polêmica lista

Os perfis citados na suposta lista pertencem de diversas famosas brasileiras e estrangeiras.

Dentre os nomes que se destacam, estão os das atrizes Mel Maia  e  Paloma Bernardi. Além delas, modelos e influenciadoras como Yasmin Brunet,  Juliana Nalú, e Anna Cangussu aparecem como parte das escolhidas para receber o unfollow de Vini Jr.. Confira a lista completa abaixo.

  • Amanda Diaz
  • Anna Cangussu
  • Bella Bonato
  • Carolina Portaluppi
  • Chelsea Vidal
  • Lari Santos
  • Camila Canuto
  • Bella Campos
  • Paloma Bernardi
  • Dada Favatto
  • Juliana Nalu
  • Patricia Ramos
  • Duda Borges
  • Juliana Goritto
  • Yasmin Brunet
  • Juliana Simao
  • Isa Silva
  • Bianca Costa
  • Mel Maia
  • Lorena Maia
  • Clara Berry
  • Cydney Moreau
  • Dea
  • Duda Wiesel
  • Erika Schneider
  • Evelyn Yañez Souza
  • Gabi Lopes
  • Gabi Rios
  • Gabriella Brótos
  • Isabella Duarte
  • Isabella Kulikovski
  • Laura Oliveira
  • Lorena Leoni
  • Marina Ferrari
  • Luna Bonassi
  • Marta Calvín
  • Mayara C. Maia
  • Nath Fischer
  • Natti Natasha
  • Nicole Lilyen
  • Oriana Falla
  • Saory Cardoso
  • Sofia Muse
  • Sol Andrade
  • Thaisa Carvalho
  • Thaissa Pires
  • Valentina Isabel Gómez

Atualmente, Vini Jr. segue 973 contas no Instagram. Em contrapartida, ele é acompanhado por cerca de 63 milhões de pessoas na rede social.

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