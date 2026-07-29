Bella Campos se pronunciou sobre um vídeo publicado por ela nas redes sociais nesta terça-feira (28), que passou a ser interpretado como uma suposta indireta a Vini Jr. e Virginia Fonseca. Por meio de um comentário deixado em uma postagem no Instagram, a atriz esclareceu a natureza da gravação e negou os boatos.
Tudo começou nesta terça-feira (28), quando o nome de Bella surgiu em uma suposta lista de famosas que Vini Jr. teria deixado de seguir no Instagram após assumir a reconciliação com Virginia.
Poucas horas depois do compilado viralizar nas redes sociais, Bella surgiu nos Stories do Instagram dublando a música "Ah, Tá, Vai Me Pegar", sucesso interpretado por MC Kátia, cuja letra diz: "Eu nem vou dormir hoje direito, pois ela disse que vai me pegar".
Internautas logo passaram a interpretar a gravação como uma suposta indireta ao casal. Diante da repercussão do caso, Bella negou que a postagem fosse direcionada à eles. "Gente, não existe rivalidade feminina nesse perfil. Todos os meus vídeos são só dublagens aleatórias", escreveu.
Erika Schneider retribui unfollow de Vini Jr. e deixa de seguir Virginia
Bella Campos não foi a única que se pronunciou após a suposta onda de unfollows de Vini Jr.. Um dos nomes que chamou atenção na lista foi o da influenciadora Erika Schneider, que não deixou a atitude do craque passar em branco.
Após aparecer entre as famosas que teriam recebido unfollow de Vini Jr., a influenciadora também deixou de seguir o jogador no Instagram. E ela não parou por aí: Virginia também deixou de ser seguida pela por ela na rede social.
Erika e Virginia já participaram juntas de uma campanha fotográfica para uma marca de moda fitness. A influenciadora também esteve no extinto programa apresentado por Virginia no SBT, "Sabadou".
A polêmica lista
Os perfis citados na suposta lista pertencem de diversas famosas brasileiras e estrangeiras.
Dentre os nomes que se destacam, estão os das atrizes Mel Maia e Paloma Bernardi. Além delas, modelos e influenciadoras como Yasmin Brunet, Juliana Nalú, e Anna Cangussu aparecem como parte das escolhidas para receber o unfollow de Vini Jr.. Confira a lista completa abaixo.
- Amanda Diaz
- Anna Cangussu
- Bella Bonato
- Carolina Portaluppi
- Chelsea Vidal
- Lari Santos
- Camila Canuto
- Bella Campos
- Paloma Bernardi
- Dada Favatto
- Juliana Nalu
- Patricia Ramos
- Duda Borges
- Juliana Goritto
- Yasmin Brunet
- Juliana Simao
- Isa Silva
- Bianca Costa
- Mel Maia
- Lorena Maia
- Clara Berry
- Cydney Moreau
- Dea
- Duda Wiesel
- Erika Schneider
- Evelyn Yañez Souza
- Gabi Lopes
- Gabi Rios
- Gabriella Brótos
- Isabella Duarte
- Isabella Kulikovski
- Laura Oliveira
- Lorena Leoni
- Marina Ferrari
- Luna Bonassi
- Marta Calvín
- Mayara C. Maia
- Nath Fischer
- Natti Natasha
- Nicole Lilyen
- Oriana Falla
- Saory Cardoso
- Sofia Muse
- Sol Andrade
- Thaisa Carvalho
- Thaissa Pires
- Valentina Isabel Gómez
Atualmente, Vini Jr. segue 973 contas no Instagram. Em contrapartida, ele é acompanhado por cerca de 63 milhões de pessoas na rede social.